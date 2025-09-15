Pozuelo de Alarcón declara el cese definitivo de la actividad del centro de refugiados CREADE

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha declarado el cese definitivo de la actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE).

Tras el estudio de las alegaciones y el recurso de reposición presentados el pasado 14 de agosto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya se ha notificado la resolución.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno central, el centro aloja a más de 400 personas en situación de vulnerabilidad.

Y, para evitar el cierre inmediato, el consistorio da cuatro meses de plazo al Ejecutivo para que las realoje. No obstante, en dicho plazo, no podrán acoger nuevos residentes y su incumplimiento provocaría la clausura inminente.

El pasado 30 de julio se notificó al centro de refugiados el cese cautelar de su actividad tras comprobar que no disponía de licencia de funcionamiento.

Según la información aportada por el Ministerio, en la instalación se realiza una actividad de acogida y alojamiento, que no está autorizada y es incompatible con la normativa municipal.

La documentación aportada por el Ministerio pone de manifiesto que había una ocupación de hasta 564 plazas y, desde el ayuntamiento indican que "la única licencia de obras que figura en proyecto original y que está fechada en 2013 es para un centro de formación de la Tesorería General de la Seguridad Social con auditorio y hospedaje con 90 habitaciones".