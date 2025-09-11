Las Fiestas de Pozuelo 2025 llegan a su ecuador: programa, actividades y conciertos hoy jueves

Las fiestas de Pozuelo de Alarcón en honor de Nuestra Señora de la Consolación encaran su recta final.

En el día de ayer, en la Plaza del Padre Vallet se celebró el campeonato de comer flanes y la actuación de Danza de la Escuela Ciarts; mientras que por la noche tuvo lugar la Fiesta Ochentera Pepe Radio.

Los más pequeños se divirtieron tanto en las actividades infantiles, hinchables y juegos instalados en la Plaza Mayor, como en las atracciones de feria de la Plaza Padre Vallet.

Los vecinos pueden disfrutar de una gran variedad de planes / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Por otro lado, en el recinto ferial tuvo lugar el concierto Tributo a Melendi y la actuación de DJ Teto.

Y en el apartado taurino, se realizó el tradicional encierro por la calle Doctor Cornago para los aficionados.

La programación festiva continuará este jueves con dos propuestas musicales:

Tributo a Hombre G en la Plaza del Padre Vallet

en la Plaza del Padre Vallet Concierto Tardeoh: We love 90,s Remember y DJ Cairo Ortal, en el recinto ferial.

Además, durante la jornada se podrá disfrutar de atracciones de feria, el tradicional encierro (calle Doctor Cornago) y el toro de fuego infantil (Plaza Mayor).

Este jueves se podrán disfrutar de conciertos en la Plaza del Padre Vallet y en el recinto ferial / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Las actividades de este jueves

13:00 h. Concentración de peñas en la Plaza del Padre Vallet.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

19:30 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.

20:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.

22:30 h. Tributo a Hombres G + DJs en la Plaza del Padre Vallet.

22:30 h. Tardeoh!: We Love 90’s remember + DJ Jairo Ortal. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.

23:00 h. Toro de fuego infantil en la Plaza Mayor.

Y para la recta final de esta semana grande de la ciudad, los pozueleros y visitantes tendrán diferentes planes: