De Jerez de la Frontera a Pozuelo de Alarcón: el cantador José Mercé ya es Hijo Adoptivo de la ciudad

Pozuelo de Alarcón, que se encuentra inmersa en sus fiestas en hornor a Nuestra Señora de la Consolación, ha entregado en la mañana de este lunes, uno de sus actos más institucionales: acto de entrega de medallas y condecoraciones de la Villa de Pozuelo de Alarcón en el que se ha entregado el título de Hijo Adoptivo de Pozuelo al cantaor flamenco y vecino de la ciudad, José Mercé y las Medallas al Mérito de la Villa, al presidente de la Asociación Músico-Cultural La Lira de Pozuelo y también vecino del municipio, Juan Pedro Álvarez, y a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112).

En su intervención, la alcaldesa Paloma Tejero ha señalado que “hoy es un día grande para Pozuelo de Alarcón. Nos reunimos por segundo año en este Patio de Segovia para rendir homenaje al mérito, al esfuerzo y a la grandeza de quienes, con su vida y con su trabajo, engrandecen a nuestro municipio”.

Entrega de medallas y condecoraciones de la Villa de Pozuelo de Alarcón: José Mercé, Juan Pedro Álvarez “Juanpe” y Emergencias Madrid 112 / EPE

José Mercé, Hijo Adoptivo de Pozuelo de Alarcón

La regidora también ha tenido palabras de reconocimiento para la trayectoria artística del cantaor flamenco, José Mercé, que ha recogido el título de Hijo Adoptivo de Pozuelo y quien desde siempre ha colaborado de manera desinteresada en iniciativas culturales impulsadas por el ayuntamiento contribuyendo a la promoción de la música y el arte en el municipio. “Un hombre que aprendió desde niño que el arte es luz y esperanza; que no hay escenario demasiado grande para quien canta con verdad; que la música es un puente entre generaciones y entre pueblos”.

La alcaldesa ha puesto en valor los orígenes de Mercé y ha insistido en que “con todo el cariño, Pozuelo de Alarcón le hace hoy un “quite” al Jerez de la Frontera que vio nacer y crecer a este gran artista. Querido José: Madrid y Pozuelo siempre te acogieron como suyo. Con tu voz has unido a la gente, has emocionado a plazas enteras y has demostrado que la cultura española es inmortal. Por eso, con gratitud y orgullo, Pozuelo te nombra Hijo Adoptivo: Porque Pozuelo es también tu casa”, ha remarcado.

Juan Pedro Álvarez “Juanpe”, Medalla al Mérito de la Villa

En cuanto a las Medallas al Mérito de la Villa, se ha destacado la figura de los distinguidos en esta mañana. “Si hay un nombre ligado al alma cultural y musical de Pozuelo, es el de Juan Pedro Álvarez. Para todos, “Juanpe”. “El hoy presidente de La Lira siempre está dispuesto a lo que sea para enriquecer nuestras tradiciones… Lo demuestran su implicación con la Congregación de la Virgen de la Consolación; su devoción y dedicación a las hermandades del Glorioso San Sebastián o San Isidro Labrador".

También su papel clave en la fundación de las bandas de música La Inseparable y La Lira, o de la peña taurina El Albero”, ha explicado la primer edil. “Querido Juan Pedro: tu vida entera es un regalo para Pozuelo, por eso hoy, Pozuelo te devuelve un poco de todo lo que le has dado”, ha apostillado Tejero.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Medalla al Mérito de la Villa

Y, por último, la regidora también ha repasado los méritos de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), con sede operativa en la ciudad, y cuyo reconocimiento ha recogido en su nombre el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo.

“Un centro pionero, ya que por primera vez se integraba bajo un mismo techo a todos los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid. Gracias a ellos sabemos que en los peores momentos, no estamos solos, que en los momentos más difíciles, cuando la emergencia golpea y la incertidumbre amenaza, hay profesionales velando por nosotros con entrega, eficacia y generosidad”. “Gracias, por proteger nuestras vidas y nuestro entorno. no hay medalla suficiente para reconocer vuestra labor”, ha insistido Paloma Tejero.

El acto ha concluido con la actuación del artista José Mercé que, como en su concierto del pasado sábado en la Plaza del Padre Vallet, ha conmovido al público presente con su fuerza y pasión.