Este sábado, a las 19:00 horas, arrancan las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón: este equipo dará el pregón desde el ayuntamiento

Pozuelo de Alarcón está de celebración desde este sábado 6 de septiembre. Y lo estará hasta el domingo 14 de septiembre gracias a sus fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Consolación. Y el pregón será a las 19:00 horas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, 1), que correrá a cargo del Olímpico Pozuelo Club de Rugby, con motivo de su 60 aniversario.

Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero, acompañada por concejales de la Corporación Municipal, presidirá este acto con el que arranca la semana grande de la ciudad.

Por parte del Olímpico de Pozuelo intervendrán el presidente del Club, Ignacio del Olmo, y los capitanes de los clubs senior masculino y femenino, Manuel Arias y Miriam Vega, respectivamente.

La programación con la que arranca sus fiestas patronales Pozuelo de Alarcón

Sábado 6 de septiembre

18:00 h. Pasacalles de inauguración. El recorrido es el siguiente: calle Chinchón, calle Cirilo Palomo, calle Sagunto, calle Las Flores, calle Doctor Cornago, Plaza del Padre Vallet, Plaza Mayor.

19:00 h. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del Club de Rugby Olímpico de Pozuelo.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

19:45 h. Concierto de pasodobles, a cargo de la Asociación músico cultural La Lira de Pozuelo de Alarcón en la Plaza del Padre Vallet.

19:45 h. Rezo del Santo Rosario en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

20:30 h. Santa Misa y Salve Solemne en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

22:00 h. Concierto de José Mercé en la Plaza del Padre Vallet (acceso libre).

De 22:00 h a 3:00 h. Actuación de DJ Pulpo, Locura Parapa XXL, DJ Elias Posh y DJ Mcfly en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.

00:00 h. Fuegos artificiales (Calle San Juan de la Cruz y Calle América).

00:15 h. Cristina DJ (Padre Vallet).

Y con todas las actividades y eventos citados anteriormente, Pozuelo de Alarcón arrancará la primera de las nueve jornadas que vivirán durante sus fiestas patronales.