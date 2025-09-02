Fiestas de Pozuelo 2025: cuándo empiezan, conciertos en el recinto ferial y festejos taurinos
Las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación tendrán lugar del 6 al 14 de septiembre; mientras que la feria taurina se celebrará del 8 al 13.
Pozuelo de Alarcón se prepara para vivir una de sus semanas más especiales. Las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación tendrán lugar del 6 al 14 de septiembre y contarán con un programa repleto de eventos.
Habrá actividades para todas las edades en torno a la Plaza del Padre Vallet, espectáculos infantiles, atracciones en el recinto ferial, actos religiosos, homenajes, pasacalles o conciertos (gratuitos y de pago). Juan Magán, José Mercé o Fangoria encabezan el cartel músical
El pregón, realizado este año por el Club de Rugby Olímpico de Pozuelo con motivo de su 60º aniversario, tendrá lugar el sábado 6 a las 19:00 desde el balcón del ayuntamiento.
Asimismo, para facilitar el desplazamiento al recinto ferial, el ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos dos servicios gratuitos de lanzaderas. Saldrán cada 20 minutos (a partir de las 19:00) desde San Juan de la Cruz y cada 40 (comienzan a las 19:35) desde el Camino de las Huertas (Casa de la cultura). Efectuarán varias paradas y, con la misma frecuencia, harán el trayecto inverso.
Por otro lado, la feria taurina se celebrará del 8 al 13. El evento central será la corrida de toros, aunque estos festejos incluyen concurso de recortes, encierros y suelta de reses.
La programación al completo
Sábado, 6 de septiembre
- 18:00 h. Pasacalles de inauguración. El recorrido es el siguiente: calle Chinchón, calle Cirilo Palomo, calle Sagunto, calle Las Flores, calle Doctor Cornago, Plaza del Padre Vallet, Plaza Mayor.
- 19:00 h. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del Club de Rugby Olímpico de Pozuelo.
- De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.
- 19:45 h. Concierto de pasodobles, a cargo de la Asociación músico cultural La Lira de Pozuelo de Alarcón en la Plaza del Padre Vallet.
- 19:45 h. Rezo del Santo Rosario en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
- 20:30 h. Santa Misa y Salve Solemne en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
- 22:00 h. Concierto de José Mercé en la Plaza del Padre Vallet (acceso libre).
- De 22:00 h a 3:00 h. Actuación de DJ Pulpo, Locura Parapa XXL, DJ Elias Posh y DJ Mcfly en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.
- 00:00 h. Fuegos artificiales (Calle San Juan de la Cruz y Calle América).
- 00:15 h. Cristina DJ (Padre Vallet).
Domingo, 7 de septiembre
- 10:30 h. Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
- 11:30 h. Ofrenda floral a Nuestra Señora de la Consolación Coronada por parte de las peñas y asociaciones en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
- De 11:30 h a 15:00 h. Atracciones de feria en el Recinto Ferial.
- 12:00 h. Solemne Misa Mayor en honor a la Virgen de la Consolación Coronada en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
- 12:30 h. Espectáculo infantil: La Banda de la Rima. Entrada libre hasta completar aforo. Carpa de Conciertos del Recinto Ferial.
- 19:00 h. Actividades infantiles (castillos hinchables, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres didácticos) en la Plaza Mayor.
- De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.
- 20:45 h. Solemne procesión en honor a Nuestra Señora de la Consolación Coronada.
- De 22:30 h a 3:00 h. Concierto de Rafa Sánchez (La Unión), y sesiones de 3PACM DJ y Daya DJ en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.
- 23:30 h. DJ Tello. Plaza del Padre Vallet.
Lunes, 8 de septiembre
- 8:30 h. Chocolatada popular en la Plaza de toros.
- 9:00 h. Encierro infantil en la calle Doctor Cornago.
- 10:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.
- 11:00 h. Entrega de medallas: homenaje a José Mercé y otros vecinos en el Patio de Segovia.
- 13:00 h. Misa funeral por los congregantes fallecidos en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.
- 13:30 h. Caldereta popular en la Plaza del Padre Vallet.
- 18:00 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.
- 18:30 h. Corrida de toros. Reses de Gregorio Garzón para Francisco José Espada, Álvaro Burdiel y Alejandro Chicharro.
- 19:00 h. Actividades infantiles (castillos hinchables, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres didácticos) en la Plaza Mayor.
- De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet20:00 h. Fiesta rociera en la Plaza del Padre Vallet.
- 22:00 h. Concierto de Shinova y Siloé en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. La entrada cuesta 20 euros.
- 22:30 h. Concierto Metropop en la Plaza del Padre Vallet.
- 00:30 h. DJ Jaime. Plaza del Padre Vallet.
- 02:00 h. Julia Centeno DJ. Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. Entrada libre hasta completar aforo
Martes, 9 de septiembre
- 18:00 h. Juegos tradicionales en la Plaza del Padre Vallet.
- 18:30 h. Concurso de recortes infantil en la Plaza de Toros.
- De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.
- 20:00 h. Espectáculo de ecuestre nobleza y tradición "La leyenda del pájaro azul" en la Plaza de Toros. Entrada libre.
- 20:00 h. Concierto de la banda La Unión Musical en la Plaza del Padre Vallet.
- 22:00 h. DJ MC. Plaza del Padre Vallet.
- 22:00 h. Merienda popular y concierto de la charanga Staccazzo en la Plaza Mayor.
- 22:00 h. Tributo a Adele: River Lea en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.
Miércoles, 10 de septiembre
- 18:30 h. Campeonato de comer flanes en la Plaza del Padre Vallet.
- 19:00 h. Actividades infantiles (castillos hinchables, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres didácticos) en la Plaza Mayor.
- De 19:00 h a 00:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.
- 19:30 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.
- 20:00 h. Actuación de danza de la escuela Ciarts en la Plaza del Padre Vallet.
- 20:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.
- 22:00 h. Fiesta Ochentera Pepe Radio en la Plaza del Padre Vallet.
- 22:00 h. Tributo a Melendi y actuación de DJ Teto en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.
Jueves, 11 de septiembre
- 13:00 h. Concentración de peñas en la Plaza del Padre Vallet.
- De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.
- 19:30 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.
- 20:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.
- 22:30 h. Tributo a Hombres G + DJs en la Plaza del Padre Vallet.
- 22:30 h. Tardeoh!: We Love 90’s remember + DJ Jairo Ortal. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.
- 23:00 h. Toro de fuego infantil en la Plaza Mayor.
Viernes, 12 de septiembre
- 10:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.
- 12:00 h. Almuerzo-barbacoa en la Plaza de toros.
- 12:30 h. Concurso de tortillas.
- 19:00 h. Actividades infantiles (castillos hinchables, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres didácticos) en la Plaza Mayor.
- De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.
- 19:30 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.
- 20:00 h. Concurso de recortes en la Plaza de toros.
- 22:30 h. Quedada Generacional en la Plaza del Padre Vallet.
- 22:30 h. Concierto de Juan Magán en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. La entrada cuesta 15 €.
- 00:30 h. DJ Back en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. Entrada libre hasta completar aforo.
Sábado, 13 de septiembre
- 10:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.
- 11:00 h. Encierro infantil en la calle Doctor Cornago.
- 11:30 h. Desfile y fiesta del chupete a cargo de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos
- De 11:30 h a 15:00 h. Atracciones de feria en el Recinto Ferial.
- 12:30 h. Espectáculo infantil: Magic World en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. Entrada libre hasta completar aforo.
- 17:45 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.
- 19:00 h. Festival de folklore de la Casa de Extremadura en la Plaza del Padre Vallet.
- 19:00 h. Encierro y suelta del primer toro de las peñas de Pozuelo de Alarcón en la calle Doctor Cornago.
- De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.
- 22:30 h. Concierto de Nancys Rubias y Fangoria en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. La entrada cuesta 20 €.
- 22:30 h. DJ Fune en la Plaza del Padre Vallet.
- 23:30 h. Pobre de mí, con todas las peñas y traca final Plaza Mayor.
- 00:30 h. Ofrenda de velas a la Virgen de la Consolación Coronada en la Parroquia Asunción de Nuestra señora.
- 02:00 h. Julia Centeno DJ en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial.
Domingo, 14 de septiembre
- De 11:30 h a 15:00 h. Atracciones de feria en el Recinto Ferial.
- 12:30 h. Espectáculo infantil: Musilocos.
- De 19:00 h a 00:00 h. Atracciones de feria en el Recinto Ferial.
