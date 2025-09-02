Fiestas de Pozuelo 2025: cuándo empiezan, conciertos en el recinto ferial y festejos taurinos

Pozuelo de Alarcón se prepara para vivir una de sus semanas más especiales. Las Fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación tendrán lugar del 6 al 14 de septiembre y contarán con un programa repleto de eventos.

Habrá actividades para todas las edades en torno a la Plaza del Padre Vallet, espectáculos infantiles, atracciones en el recinto ferial, actos religiosos, homenajes, pasacalles o conciertos (gratuitos y de pago). Juan Magán, José Mercé o Fangoria encabezan el cartel músical

El pregón, realizado este año por el Club de Rugby Olímpico de Pozuelo con motivo de su 60º aniversario, tendrá lugar el sábado 6 a las 19:00 desde el balcón del ayuntamiento.

Asimismo, para facilitar el desplazamiento al recinto ferial, el ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos dos servicios gratuitos de lanzaderas. Saldrán cada 20 minutos (a partir de las 19:00) desde San Juan de la Cruz y cada 40 (comienzan a las 19:35) desde el Camino de las Huertas (Casa de la cultura). Efectuarán varias paradas y, con la misma frecuencia, harán el trayecto inverso.

La feria taurina de Pozuelo de Alarcón traerá a tres grandes toreros a la ciudad. / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Por otro lado, la feria taurina se celebrará del 8 al 13. El evento central será la corrida de toros, aunque estos festejos incluyen concurso de recortes, encierros y suelta de reses.

La programación al completo

Sábado, 6 de septiembre

18:00 h. Pasacalles de inauguración. El recorrido es el siguiente: calle Chinchón, calle Cirilo Palomo, calle Sagunto, calle Las Flores, calle Doctor Cornago, Plaza del Padre Vallet, Plaza Mayor.

19:00 h. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo del Club de Rugby Olímpico de Pozuelo.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

19:45 h. Concierto de pasodobles, a cargo de la Asociación músico cultural La Lira de Pozuelo de Alarcón en la Plaza del Padre Vallet.

19:45 h. Rezo del Santo Rosario en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

20:30 h. Santa Misa y Salve Solemne en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

22:00 h. Concierto de José Mercé en la Plaza del Padre Vallet (acceso libre).

De 22:00 h a 3:00 h. Actuación de DJ Pulpo, Locura Parapa XXL, DJ Elias Posh y DJ Mcfly en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.

00:00 h. Fuegos artificiales (Calle San Juan de la Cruz y Calle América).

00:15 h. Cristina DJ (Padre Vallet).

Domingo, 7 de septiembre

10:30 h. Desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

11:30 h. Ofrenda floral a Nuestra Señora de la Consolación Coronada por parte de las peñas y asociaciones en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

De 11:30 h a 15:00 h. Atracciones de feria en el Recinto Ferial.

12:00 h. Solemne Misa Mayor en honor a la Virgen de la Consolación Coronada en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

12:30 h. Espectáculo infantil: La Banda de la Rima. Entrada libre hasta completar aforo. Carpa de Conciertos del Recinto Ferial.

19:00 h. Actividades infantiles (castillos hinchables, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres didácticos) en la Plaza Mayor.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

20:45 h. Solemne procesión en honor a Nuestra Señora de la Consolación Coronada.

De 22:30 h a 3:00 h. Concierto de Rafa Sánchez (La Unión), y sesiones de 3PACM DJ y Daya DJ en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.

23:30 h. DJ Tello. Plaza del Padre Vallet.

Lunes, 8 de septiembre

8:30 h. Chocolatada popular en la Plaza de toros.

9:00 h. Encierro infantil en la calle Doctor Cornago.

10:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.

11:00 h. Entrega de medallas: homenaje a José Mercé y otros vecinos en el Patio de Segovia.

13:00 h. Misa funeral por los congregantes fallecidos en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

13:30 h. Caldereta popular en la Plaza del Padre Vallet.

18:00 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.

18:30 h. Corrida de toros. Reses de Gregorio Garzón para Francisco José Espada, Álvaro Burdiel y Alejandro Chicharro.

19:00 h. Actividades infantiles (castillos hinchables, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres didácticos) en la Plaza Mayor.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet20:00 h. Fiesta rociera en la Plaza del Padre Vallet.

22:00 h. Concierto de Shinova y Siloé en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. La entrada cuesta 20 euros.

22:30 h. Concierto Metropop en la Plaza del Padre Vallet.

00:30 h. DJ Jaime. Plaza del Padre Vallet.

02:00 h. Julia Centeno DJ. Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. Entrada libre hasta completar aforo

Martes, 9 de septiembre

18:00 h. Juegos tradicionales en la Plaza del Padre Vallet.

18:30 h. Concurso de recortes infantil en la Plaza de Toros.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

20:00 h. Espectáculo de ecuestre nobleza y tradición "La leyenda del pájaro azul" en la Plaza de Toros. Entrada libre.

20:00 h. Concierto de la banda La Unión Musical en la Plaza del Padre Vallet.

22:00 h. DJ MC. Plaza del Padre Vallet.

22:00 h. Merienda popular y concierto de la charanga Staccazzo en la Plaza Mayor.

22:00 h. Tributo a Adele: River Lea en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.

Miércoles, 10 de septiembre

18:30 h. Campeonato de comer flanes en la Plaza del Padre Vallet.

19:00 h. Actividades infantiles (castillos hinchables, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres didácticos) en la Plaza Mayor.

De 19:00 h a 00:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

19:30 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.

20:00 h. Actuación de danza de la escuela Ciarts en la Plaza del Padre Vallet.

20:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.

22:00 h. Fiesta Ochentera Pepe Radio en la Plaza del Padre Vallet.

22:00 h. Tributo a Melendi y actuación de DJ Teto en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.

Jueves, 11 de septiembre

13:00 h. Concentración de peñas en la Plaza del Padre Vallet.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

19:30 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.

20:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.

22:30 h. Tributo a Hombres G + DJs en la Plaza del Padre Vallet.

22:30 h. Tardeoh!: We Love 90’s remember + DJ Jairo Ortal. El acceso es gratuito, aunque hay que tener entrada para acceder.

23:00 h. Toro de fuego infantil en la Plaza Mayor.

Viernes, 12 de septiembre

10:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.

12:00 h. Almuerzo-barbacoa en la Plaza de toros.

12:30 h. Concurso de tortillas.

19:00 h. Actividades infantiles (castillos hinchables, ludoteca, juegos recreativos familiares y talleres didácticos) en la Plaza Mayor.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

19:30 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.

20:00 h. Concurso de recortes en la Plaza de toros.

22:30 h. Quedada Generacional en la Plaza del Padre Vallet.

22:30 h. Concierto de Juan Magán en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. La entrada cuesta 15 €.

00:30 h. DJ Back en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado, 13 de septiembre

10:00 h. Encierro en la calle Doctor Cornago.

11:00 h. Encierro infantil en la calle Doctor Cornago.

11:30 h. Desfile y fiesta del chupete a cargo de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos

De 11:30 h a 15:00 h. Atracciones de feria en el Recinto Ferial.

12:30 h. Espectáculo infantil: Magic World en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. Entrada libre hasta completar aforo.

17:45 h. Pasacalles de las peñas a la feria taurina.

19:00 h. Festival de folklore de la Casa de Extremadura en la Plaza del Padre Vallet.

19:00 h. Encierro y suelta del primer toro de las peñas de Pozuelo de Alarcón en la calle Doctor Cornago.

De 19:00 h a 3:00 h. Atracciones de feria en la Plaza del Padre Vallet y en el Recinto Ferial.

22:30 h. Concierto de Nancys Rubias y Fangoria en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial. La entrada cuesta 20 €.

22:30 h. DJ Fune en la Plaza del Padre Vallet.

23:30 h. Pobre de mí, con todas las peñas y traca final Plaza Mayor.

00:30 h. Ofrenda de velas a la Virgen de la Consolación Coronada en la Parroquia Asunción de Nuestra señora.

02:00 h. Julia Centeno DJ en la Carpa de Conciertos del Recinto Ferial.

Domingo, 14 de septiembre