Pozuelo mejora el acceso al aparcamiento de Prados de Torrejón con nuevo firme

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sigue con las mejoras de su municipio, aprovechando que durante el periodo estival hay menos vecinos. Y una de las últimas obras que han comenzado es la mejora del firme de la zona de aparcamiento del Parque Prados de Torrejón (el firme es la superficie sobre la que circulan y se estacionan los vehículos).

Más de 5.000 metros cuadrados y solo dos semanas de obras en este aparcamiento de Pozuelo de Alarcón

Este espacio ocupa una superficie de más de 5.000 metros cuadrados y las obras están previstas que finalicen a mediados de septiembre.

Se trata de una de las actuaciones más importantes que se están llevando a cabo en la zona norte de la ciudad y el objetivo es facilitar la accesibilidad a esta zona y que sea más cómoda y segura tanto para peatones como conductores.

Esta zona de aparcamiento es de gran utilidad para quienes se acerquen en especial al barrio de la Estación, ya que se encuentra en las proximidades del centro de mayores Prados de Torrejón y del casco de este entorno, entre otros puntos de interés.