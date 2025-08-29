'Pozuelo Activa Talento', el curso elaborado para mujeres de más de 44 años que quieren ser empresarias
Las inscripciones ya están abiertas, tan solo hay 15 plazas y el curso comenzará en octubre
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha la cuarta edición de Pozuelo Activa Talento, un programa gratuito dirigido a mujeres mayores de 44 años con perfil emprendedor. El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la empleabilidad femenina, reforzar sus competencias digitales y proporcionar herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos profesionales y empresariales.
Las inscripciones ya están abiertas hasta el 14 de septiembre, con un máximo de 15 plazas disponibles. Para acceder al programa se realizará un proceso de admisión mediante entrevistas con los mentores, dando prioridad a las candidatas empadronadas en Pozuelo. El curso comenzará en octubre y se impartirá en formato mixto: con sesiones online y presenciales en el Vivero de Empresas Municipal INNPAR, sumando un total de unas 150 horas de formación especializada.
Formación práctica, mentoring y casos de éxito reales
El programa Pozuelo Activa Talento se divide en tres fases:
- Formación en competencias digitales clave para impulsar la productividad y el emprendimiento.
- Evaluación del talento con pruebas psicotécnicas y sesiones de coaching individual y grupal.
- Masterclasses y talleres prácticos impartidos por universidades de Pozuelo, asociaciones de mujeres empresarias y entidades del ecosistema emprendedor del Vivero de Empresas INNPAR.
Como novedad en esta edición, se incorporan sesiones con casos de éxito de emprendedoras que participaron en años anteriores. Estas mujeres compartirán cómo el programa les ayudó a lanzar sus propios proyectos, ofreciendo inspiración y motivación a las nuevas alumnas.
Resultados de ediciones anteriores
En las tres ediciones previas han participado 45 mujeres, de las cuales han surgido iniciativas tan diversas como Rental Keeper (gestión integral de edificios), Madi Beauty (centro de estética avanzada), IG Artya.Interiorismo (diseño y decoración de interiores) o A picar sin remordimientos (proyecto gastronómico saludable).
La clausura del programa se celebra con la presentación de tres proyectos finales, elaborados en equipo, ante un comité de valoración compuesto por entidades colaboradoras. Esta fase permite a las participantes mostrar lo aprendido, trabajar en red y dar visibilidad a sus propuestas empresariales.
Cómo inscribirse en Pozuelo Activa Talento
El proceso de inscripción se realiza de forma online a través de la web municipal, donde también se puede consultar toda la información detallada del programa.
- Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
- ¿Brigadas forestales o brigadas de refuerzo? Diferencias entre los bomberos que salvan Madrid de las llamas: 'Los sueldos son 10.000 euros más bajos
- Madrid, Ext.', el documental que hace que los madrileños se reconcilien con su ciudad
- El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
- Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
- Tres amigas, una ceremonia compartida y 'gasto cero': así es la Macroboda 2.0 de San Sebastián de los Reyes
- Nuevo incendio en Alcalá de Henares, donde ya había llegado el humo del fuego de Tres Cantos