'Pozuelo Activa Talento', el curso elaborado para mujeres de más de 44 años que quieren ser empresarias

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha la cuarta edición de Pozuelo Activa Talento, un programa gratuito dirigido a mujeres mayores de 44 años con perfil emprendedor. El objetivo principal de esta iniciativa es mejorar la empleabilidad femenina, reforzar sus competencias digitales y proporcionar herramientas prácticas para el desarrollo de proyectos profesionales y empresariales.

Las inscripciones ya están abiertas hasta el 14 de septiembre, con un máximo de 15 plazas disponibles. Para acceder al programa se realizará un proceso de admisión mediante entrevistas con los mentores, dando prioridad a las candidatas empadronadas en Pozuelo. El curso comenzará en octubre y se impartirá en formato mixto: con sesiones online y presenciales en el Vivero de Empresas Municipal INNPAR, sumando un total de unas 150 horas de formación especializada.

Formación práctica, mentoring y casos de éxito reales

El programa Pozuelo Activa Talento se divide en tres fases:

Formación en competencias digitales clave para impulsar la productividad y el emprendimiento. Evaluación del talento con pruebas psicotécnicas y sesiones de coaching individual y grupal. Masterclasses y talleres prácticos impartidos por universidades de Pozuelo, asociaciones de mujeres empresarias y entidades del ecosistema emprendedor del Vivero de Empresas INNPAR.

Como novedad en esta edición, se incorporan sesiones con casos de éxito de emprendedoras que participaron en años anteriores. Estas mujeres compartirán cómo el programa les ayudó a lanzar sus propios proyectos, ofreciendo inspiración y motivación a las nuevas alumnas.

Resultados de ediciones anteriores

En las tres ediciones previas han participado 45 mujeres, de las cuales han surgido iniciativas tan diversas como Rental Keeper (gestión integral de edificios), Madi Beauty (centro de estética avanzada), IG Artya.Interiorismo (diseño y decoración de interiores) o A picar sin remordimientos (proyecto gastronómico saludable).

La clausura del programa se celebra con la presentación de tres proyectos finales, elaborados en equipo, ante un comité de valoración compuesto por entidades colaboradoras. Esta fase permite a las participantes mostrar lo aprendido, trabajar en red y dar visibilidad a sus propuestas empresariales.

Cómo inscribirse en Pozuelo Activa Talento

El proceso de inscripción se realiza de forma online a través de la web municipal, donde también se puede consultar toda la información detallada del programa.