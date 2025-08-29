Ya se pueden solicitar hasta 2.700 euros por nacimientos o adopciones durante este año en Pozuelo

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha comunicado que ya está abierto el periodo para solicitar las ayudas económicas destinadas a familias con hijos nacidos, adoptados o acogidos en el segundo cuatrimestre de 2025, es decir, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto. Y el periodo habilitado para la presentación de solicitudes se extenderá del 1 al 15 de septiembre, tanto de forma telemática como presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Cartel de ayudas por nacimiento de Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

200 euros más de bonificación por el tercer hijo o sucesivo

En esta convocatoria también se conceden más ayudas para las familias. Así, en aquellos casos en los que el menor nacido, adoptado o acogido sea el segundo en la familia, el importe de la ayuda aumentará 100 euros. Si es el tercero o sucesivo, el importe se incrementa en 200 euros, hasta alcanzar un máximo de 2.700 euros.

Otra de las novedades que se mantiene es que aquellas solicitudes presentadas, cuya ayuda ya fue concedida en anteriores convocatorias, y en las que se haya reconocido posteriormente la discapacidad del menor, se podrá presentar la documentación acreditativa para la concesión de 500 euros adicionales. Del mismo modo, las solicitudes presentadas en la última convocatoria y que fueron resueltas como desistidas, podrán presentar de nuevo la documentación.

Requisitos para obtener la ayuda

Para poder optar a esta ayuda, uno de los progenitores debe estar empadronado en Pozuelo de Alarcón con una antigüedad mínima de dos años. Debe ser propietario o titular del contrato de arrendamiento y estar al corriente de sus obligaciones de pago con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Seguridad Social a la fecha de finalización del plazo de presentación de subsanaciones, y con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Además, se tendrán en cuenta los supuestos de movilidad geográfica por motivos laborales que hayan obligado a uno de los padres a fijar su residencia en otro municipio.

