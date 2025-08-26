Entradas ya disponibles para los conciertos de la carpa de Pozuelo: así puedes conseguirlas

Las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón en honor a Nuestra Señora de la Consolación se celebrarán del 6 al 14 de septiembre y, para estos días, desde el ayuntamiento han preparado un completo programa para que tanto los pozueleros como visitantes lo pasen en grande.

Conciertos, sesiones de DJ's, espectáculos infantiles o actos en honor a la Virgen son algunas de las actividades programadas que se podrán disfrutar. Y todo arrancará con el pregón a cargo del club de rugby Olímpico de Pozuelo, desde el balcón del ayuntamiento.

¿Dónde se celebrarán las fiestas?

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación se celebrarán, como el año pasado, en dos espacios principales: la gran carpa que se instalará en el recinto ferial y el escenario de la Plaza del Padre Vallet, donde se podrá disfrutar de actuaciones de primer nivel y para todos los gustos.

Serán muchos los artistas que visitarán Pozuelo de Alarcón en estas fechas, pero cabe destacar a algunos de renombre como Shinova, Juan Magán o Fangoria.

Entradas ya disponibles para los conciertos de Pozuelo de Alarcón: ¿Cómo conseguirlas?

Y para disfrutar de estas actuaciones es necesario comprar entrada. Y desde el pasado lunes 25 de agosto se abrió la venta y reserva libre de entradas, para empadronados y no empadronados, para los conciertos que tengan lugar en la carpa del recinto ferial.

El precio es de 20 euros tanto para el concierto de Shinova y Siloé como para el de Nancys Rubias y Fangoria, mientras que es de 15 euros para el de Juan Magán. Y las entradas se pueden conseguir desde este enlace. También se podrá acceder a la compra a través de la app eAgora del ayuntamiento.

Además, la gran carpa acogerá las sesiones de DJ, como DJ Pulpo+ Locura Parapa XXL, DJ Elias Posh y DJ McFly (en estos momentos las entradas para esta actuación están agotadas), previstos para el arranque de las fiestas el día 6 de septiembre.

Para la noche del domingo 7 de septiembre, la música estará protagonizada por Noche Ochentera con la elegante voz de Rafa Sánchez, uno de los artistas más premiados del pop español, que traerá un repertorio de canciones de su banda La Unión, que hizo bailar a España desde los 80 y que todavía hoy lo sigue haciendo.

Junto a ellos, los Dj 3PACM y DAYA DJ pondrán las pilas a todos. DAYA DJ, desde Lanzarote, es el flow, la animación, la clase y los hits de esta Dj N1; y 3PACM, un Dj innovador, cuyo directo, desde Asturias, va conquistando todas las pistas de baile. Y, por supuesto, no faltará la actuación de la DJ Julia Centeno durante estos días.

La noche del 9 de septiembre tendrá lugar de un concierto tributo a Adele, para recorrer los grandes éxitos de esta artista, interpretados con elegancia y pasión por la voz de Beca Laud y su banda. Esta programación musical también incluye el tributo a Melendi y la actuación de DJ Teto, el 10 de septiembre. Para la velada del jueves 11 de septiembre, tendrá lugar el show TardeOh! We love 90´S y la actuación de Dj Jairo Ortal.

Para acceder a todas las actuaciones gratuitas en la carpa del recinto ferial, los asistentes tendrán que adquirir una entrada sin coste para un mejor control del aforo. Los interesados podrán reservar su entrada en los mismos plazos y web que para la venta de tickets y con las mismas condiciones.