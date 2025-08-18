Cortes de luz en Pozuelo de Alarcón: desde cuándo y duración de los mismos

El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón sufrirá desde este lunes 18 de agosto, hasta el próximo día 23, cortes de luz. Aunque los vecinos no deben alarmarse, ya que como han explicado desde Iberdrola, compañía encargada de la electricidad, "los trabajos tendrán lugar principalmente en horario de mañana".

Fechas de los cortes de luz

Los cortes de luz se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de agosto de 2025. No se trata de averías ni de problemas en la red, sino de interrupciones temporales planificadas por i-DE Grupo Iberdrola con el objetivo de realizar trabajos de mantenimiento y mejora en las instalaciones eléctricas.

Según la compañía, estas interrupciones tendrán una duración variable, que puede ir desde 30 minutos hasta un máximo de 3 horas, y se realizarán principalmente en horario de mañana y mediodía para reducir las molestias a los vecinos. En caso de finalizar los trabajos antes de tiempo, el suministro eléctrico se restablecerá de manera inmediata, aunque sin previo aviso.

El plan de mantenimiento afecta tanto a la ciudad de Madrid como a otros 19 municipios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Pozuelo de Alarcón, Móstoles, Getafe, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Tres Cantos.

Así pueden los vecinos comprobar si su zona será una de las afectadas

A través del área de clientes en la página web de Iberdrola los vecinos pueden comprobar si su edificio o calle se verá afectada, tan solo introduciendo la dirección o código postal.

Y desde la empresa energética recuerdan que durante los trabajos de mantenimiento es recomendable no manipular instalaciones eléctricas para evitar incidentes, ya que el suministro puede volver antes de la hora prevista.

Asimismo, los usuarios pueden activar el servicio gratuito de avisos por SMS o correo electrónico, donde recibirán información actualizada sobre cortes programados o posibles averías.