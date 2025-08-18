Descubre la impresionante cascada que está a tan solo una hora de Pozuelo de Alarcón: el plan perfecto para no pasar calor

A tan solo 51 kilómetros desde Pozuelo de Alarcón (menos de una hora en coche), se encuentra una joya natural escondida en San Agustín de Guadalix: la Cascada del Hervidero, en plena ribera del río Guadalix, que es un plan perfecto para pasar un día, el fin de semana, y, sobre todo, huir del calor.

Un rincón natural en la Sierra de Guadarrama

La ruta comienza en la Laguna de los Patos, rodeada de alisedas, sauces y chopos, y avanza por un sendero que sigue el curso del río Guadalix, afluente del Jarama, con abundante vegetación ribereña típica del entorno. El recorrido es accesible y agradable para toda la familia, con puentes de madera, canales históricos del Canal de Isabel II y el antiguo azud del Mesto como parte del itinerario.

La ruta circular mide entre 5,5 km y 13 km, dependiendo del itinerario, y presenta un desnivel suave entre 150 y 270 m, ideal para senderismo fácil o con niños. En primavera, el caudal del río alcanza su punto máximo, potenciando el encanto visual de la cascada.

La magia y belleza de la Cascada del Hervidero, muy cerca de Pozuelo de Alarcón

Al final del camino, se encuentra la Cascada del Hervidero, un conjunto doble de saltos de agua cristalina que termina en una poza rodeada de roca sedimentaria. Y ello convierte a este lugar en un sitio ideal para un pícnic o un descanso en plena naturaleza.

Perfecto plan de fin de semana cerca de Madrid

Gracias a su proximidad a Pozuelo de Alarcón, la Cascada del Hervidero es una excursión de fácil acceso desde la capital. Basta salir por la A‑1 y seguir hasta la salida 34 en dirección a San Agustín de Guadalix, para luego tomar senderos señalizados (o seguir a otros excursionistas) hasta llegar al paraje. La ruta, además de ofrecer rincones naturales, permite observar aves autóctonas como petirrojos, jilgueros y oropéndolas, así como instalaciones históricas al aire libre.