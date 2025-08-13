¿Buscas alquiler barato en Madrid? Pozuelo de Alarcón sortea 29 viviendas para jóvenes con garaje y trastero

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha recibido 964 solicitudes para obtener una de las 29 viviendas de alquiler para jóvenes a precios reducidos de la promoción de Miradores II y ha indicado que el viernes 22 de agosto se publicará la resolución de los listados provisionales de solicitantes admitidos y no admitidos.

Tras esta publicación, el lunes 25 de agosto comenzará el plazo de presentación de alegaciones o subsanaciones, que finalizará el 15 de septiembre y que se podrá realizar de forma telemática o presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Una vez concluido el periodo de alegaciones, el consistorio informará de la fecha de celebración del sorteo público de las viviendas a través de www.pozuelodealarcon.org , redes sociales, canales de información municipal y App eAgora.

Así es la promoción municipal Miradores II

En concreto, se trata de 29 viviendas que se destinan a alquiler para jóvenes menores de 35 años y con precios reducidos que se encuentran en la promoción de Miradores II, en la Avenida de España y cuentan con sus plazas de garaje y trasteros vinculados. Estas viviendas se han agrupado en dos cupos según su tipología: 14 viviendas de 2 dormitorios (cupo especial) y otras 4, con un dormitorio y 11 estudios (cupo general).

Interior de las viviendas de alquiler para jóvenes de Pozuelo / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Los precios de alquiler serán más asequibles que los de mercado, ya que las rentas mensuales y dependiendo de la tipología de vivienda estarán entre los 280 y 420 euros.

Según ha remarcado el consistorio, esto facilitará que los jóvenes puedan independizarse y mantener una capacidad de ahorro que les permita, si así lo desean, invertir en una vivienda.

a convocatoria y las bases de este proceso se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y los interesados en participar en este sorteo pudieron presentar su solicitud del 28 de mayo al 27 junio.

Requisitos para acceder al alquiler con precios reducidos

Podrán beneficiarse de estos alquileres los menores de 35 años empadronados en Pozuelo de Alarcón de forma continuada durante 15 años (aunque no sea actualmente). Este requisito se ha establecido para facilitar la vuelta de jóvenes que hayan tenido que salir de la ciudad y puedan optar ahora a estas viviendas.

Asimismo, los ingresos de la unidad familiar deberán ser de, al menos, dos veces el último IPREM publicado (que es el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional), así como acreditar que el solicitante cuenta con ingresos provenientes de rendimiento del trabajo. Del mismo modo, no deberán contar con vivienda en propiedad ni haber sido desahuciados por ocupación.