Ni Mercadona ni DIA: estos son los supermercados que abren el 15 de agosto en Pozuelo y su horario

El puente de agosto está a la vuelta de la esquina. El próximo viernes, 15 de agosto —día de la Asunción de la Virgen— es festivo nacional. Muchos supermercados de Pozuelo de Alarcón ajustarán sus horarios durante esta jornada, en la que la DGT prevé millones de desplazamientos por carretera, especialmente hacia los destinos costeros como Andalucía o Comunitat Valenciana.

Horario de los supermercados en Pozuelo el 15 de agosto

Para evitar desplazamientos innecesarios a Madrid capital, es fundamental consultar qué supermercados abrirán durante este 15 de agosto en Pozuelo de Alarcón. Mientras algunas grandes cadenas mantendrán sus puertas cerradas, como suele ser habitual, otras abrirán con horarios reducidos o especiales por ser día festivo. A continuación, te contamos las opciones para hacer tus compras sin llevarte una sorpresa.

Mercadona

La popular cadena de supermercados de Juan Roig tiene una política estricta durante los festivos: cierra sus puertas. Y así será el próximo viernes, 15 de agosto, cuando las tiendas en Pozuelo de Alarcón permanecerán cerradas durante todo el día. Abrirán de nuevo las persianas el sábado, 16 de agosto. Sin embargo, hay excepciones en algunos municipios con gran afluencia de turistas —Alicante, Málaga o Cádiz- abren con horarios especiales, normalmente solo durante la mañana.

Carrefour

La mayoría de los establecimientos de la cadena francesa permanecen abiertos durante los festivos. En el caso del Carrefour de Ciudad de la Imagen de Pozuelo de Alarcón estará abierto en su horario comercial habitual, de 9 a 22 horas. Se recomienda consultar el horario de otras tiendas en la Comunidad de Madrid, ya que no todas tienen licencia para operar en festivos. Un ejemplo es Badajoz, donde todos los supermercados están cerrados durante los días no laborables y fines de semana.

Lidl

Muchos supermercados Lidl estarán cerrados durante el 15 de agosto. No hay ninguna tienda en el municipio madrileño, pero los vecinos de Pozuelo de Alarcón tienen a su disposición tres establecimientos cercanos y que sí estarán abiertos en la Fiesta de la Asución de la Virgen: calle de la Ciruela, 13 (Majadahonda); calle Cementerio, 7 (Majadahonda); calle Illescas, 1, (Madrid) y calle Francisco Grande Covián, (Boadilla del Monte).

DIA

Solo tres de los cuatro supermercados DIA en Pozuelo de Alarcón abrirán este viernes festivo. Eso sí, algunos lo harán en horario reducido: el de calle Calvario, 6, abrirá de 9:00 a 14:30 horas; el de Avenida Juan XXIII, 10, de 10:00 a 14:30 horas; mientras que el de calle Nuestra Señora del Carmen, 9, permanecerá cerrado este 15 de agosto. Por su parte, el supermercado DIA de Avenida de Europa, 27, estará abierto en su horario habitual, de 8:30 a 22:00 horas.

BM Supermercados

Estos supermercados españoles, que solo están presentes en la Comunidad de Madrid, Ávila, País Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja, permanecen operativos en aquellas localidades donde suelen abrir los domingos. La tienda situada en Pozuelo de Alarcón, ubicada en el Centro Comercial LaFinca Grand Café, abre sus puertas en su horario habitual, de 9 a 22 horas.

Ahorramas

Aunque con un horario reducido, los supermercados Ahorramas levantarán su persianas el 15 de agosto. Las dos tiendas que hay en Pozuelo de Alarcón abrirán de 9 a 15 horas.

Aldi

La tienda de la calle Manises, 9, permanecerá abierta en el horario especial de festivos: de 10 a 21 horas.

Alcampo

Como ocurre con otros festivos, los supermercados Alcampos en Pozuelo de Alarcón seguirán ofreciendo sus servicios a los clientes de manera habitual, de 9 a 21:30 horas.