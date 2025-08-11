Buenas noticias para los pozueleros: la ayuda de hasta 100 euros para campamentos urbanos este verano

¡Atención, vecinos! Sigue abierto el plazo de solicitud de la ayuda de 100 euros por hijo para costear parcialmente la realización de campamentos urbanos durante este verano, que deben ser distintos de los organizados y realizados por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Esta iniciativa, con la que se apoya también la conciliación de las familias, está dirigida a familias con hijos entre los 0 y 12 años que asistan a este tipo de campamentos. De este modo, se apoya la realización de actividades culturales, deportivas o artísticas de los más pequeños como medida de conciliación familiar, y facilita, a la vez, el desempeño de las tareas laborales de los progenitores, adoptantes o acogedores.

Los interesados en solicitar esta ayuda pueden realizarlo hasta el próximo 10 de septiembre en las Oficinas de Atención al Ciudadano y de forma telemática a través de la sede electrónica de la web municipal https://www.pozuelodealarcon.org/educacion/ayudas-conciliacion-y-educacion/solicitud-ayudas-de-campamentos-y/o-colonias-urbanas-infantiles-durante-verano-2025. Además, tal y como se hizo el año pasado, se podrá presentar una única solicitud por familia en la que se incluyan todos los hijos para los que se solicita la ayuda.