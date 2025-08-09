Sueldos de casi 2.300 euros: Mercadona busca empleados para diferentes puestos en Pozuelo de Alarcón

Si vives en Madrid y buscas empleo, ahora tienes una gran oportunidad en Pozuelo de Alarcón: Mercadona busca técnico de mantenimiento y personal de supermercado, y con unas excelentes condiciones laborales.

¿Cómo es el puesto que busca Mercadona de técnico de mantenimiento?

Según anuncian en su propia página web, "como trabajador/a de mantenimiento, te encargarás de organizar y gestionar los planes preventivos de mantenimiento, medición, seguimiento, registro y control de los distintos equipos e instalaciones, así como los materiales y repuestos necesarios. También gestionarás incidencias, averías y deterioros".

Y no te preocupes si no tienes experiencia, ya que ellos mismos te formarán para que puedas hacer tu labor de forma inmejorable. Eso sí, solicitan que antes de presentar tu solicitud "estés dispuesto a estar tres semanas en Valencia (a cargo de la empresa)", ya que la formación inicial es allí. Y pagan por ello.

¿Y el de personal de supermercado?

"Confiamos en tu talento y en tu predisposición y, como el personal de tienda trabaja en más de una sección, tus tareas irán en función de la necesidad del día a día, pudiendo pasar por descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, listo para comer, fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza. No te preocupes por la experiencia, la formación corre de nuestra cuenta", explican en la web.

Condiciones que tendrás si "fichas" por el Mercadona de Pozuelo de Alarcón

En primer lugar, la formación está remunerada.

Proyección laboral dentro de la empresa. Puedes evolucionar con el paso del tiempo.

Conocerás tu horario de todo el mes cada día 20 del mes anterior , y esto te permitirá poder planificar tu vida sin ningún problema.

, y esto te permitirá poder planificar tu vida sin ningún problema. 40 horas a la semana en jornadas semanales de 5 días.

en jornadas semanales de 5 días. Turno fijo de mañana .

. Retribución mensual bruta con progresión salarial desde 1.685 hasta 2.280 euros (para el contrato de 40 horas) .

. Para aquellos que tengan 20 horas semanales , su jornada será de 3 o 5 días, con un sueldo que oscilará desde los 843 hasta 1.140 euros.

, su jornada será de 3 o 5 días, con un sueldo que oscilará desde los 843 hasta 1.140 euros. Y los que tengan contrato de 15 horas, su jornada será de 2 días a la semana, con un sueldo desde los 632 euros hasta 855.

Sin duda, se tratan de unas condiciones inmejorables y para inscribirte en el proceso puedes hacerlo desde este enlace.