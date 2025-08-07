Estas son las fechas clave de las fiestas patronales 2025 de Pozuelo de Alarcón (y el cartel de los conciertos que vienen)

Pozuelo de Alarcón cuenta los días para la celebración de sus fiestas patronales, en honor a Nuestra Señora de la Consolación, que tendrán lugar 6 al 14 de septiembre y con el que vecinos y visitantes disfrutarán de unos días repletos de actividad a la vuelta de vacaciones.

La lista de actividades durante esos días es casi interminable: conciertos, sesiones de DJ´s, espectáculos infantiles, actos en honor a la Virgen, encuentros deportivos y populares, pasacalles o festejos taurinos. Se tratan de propuestas festivas, de las que disfrutarán grandes y pequeños en esta semana grande de la ciudad —con más de 80.000 habitantes—, que arrancará con el pregón a cargo del club de rugby Olímpico de Pozuelo, desde el balcón del consistorio.

Fangoria, Nacys Rubias o Juan Magán en las fiestas de Pozuelo

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de la Consolación se celebrarán, como el año pasado, en dos espacios principales: la gran carpa que se instalará en el recinto ferial y el escenario de la Plaza del Padre Vallet, donde disfrutaremos de actuaciones de primer nivel y para todos los gustos.

Serán muchos los artistas que visitarán Pozuelo en esos días, pero, sin duda, destacan los que se subirán al escenario de la carpa del recinto ferial y que serán: Shinova y Siloé (8 de septiembre), Juan Magán (12 de septiembre) y Nancys Rubias y Fangoria (13 de septiembre).

Nancys Rubias, liderados por el polifacético Mario Vaquerizo, también actuarán en las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón / Juanjo Martín | EFE

Estas tres actuaciones se podrán disfrutar con venta de entradas que se abrirá del 7 al 24 de agosto de manera preferente para empadronados, y a partir del 25 con venta libre. El precio será de 20 euros tanto para el concierto de Shinova y Siloé como para el de Nancys Rubias y Fangoria, mientras que será de 15 euros para el de Juan Magán. El enlace para que los vecinos las adquieran a partir de hoy jueves 7 de agosto (y a partir del 25, el resto). También se podrá acceder a la compra a través de la app eAgora del ayuntamiento. Cada empadronado podrá adquirir un máximo de 10 entradas para cada uno de los conciertos.

Además, la gran carpa acogerá las sesiones de DJ, como DJ Pulpo, + Locura Parapa XXL DJ Elias Posh y DJ McFfly, previstos para el arranque de las fiestas el día 6 de septiembre. Para la noche del domingo 7 de septiembre, la música estará protagonizada por Noche Ochentera con la elegante voz de Rafa Sánchez, uno de los artistas más premiados del pop español, que nos traerá un repertorio de canciones de su banda La Unión, que hizo bailar a España desde los 80 y que todavía hoy lo sigue haciendo.

Junto a ellos, los Dj 3PACM y DAYA DJ pondrán las pilas a todos. DAYA DJ, desde Lanzarote, es el flow, la animación, la clase y los hits de esta Dj N1; y 3PACM, un Dj innovador, cuyo directo, desde Asturias, va conquistando todas las pistas de baile. Y, por supuesto, no faltará la actuación de la DJ Julia Centeno durante estos días.

La noche del 9 de septiembre, los pozueleros disfrutarán de un concierto tributo a Adele, para recorrer los grandes éxitos de esta artista, interpretados con elegancia y pasión por la voz de Beca Laud y su banda. Esta programación musical también incluye el tributo a Melendi y la actuación de DJ Teto, el 10 de septiembre. Para la velada del jueves 11 de septiembre, tendrá lugar el show TardeOh! We love 90´S y la actuación de Dj Jairo Ortal.

Para acceder a todas las actuaciones gratuitas en la carpa del recinto ferial, los asistentes tendrán que adquirir una entrada sin coste para un mejor control del aforo. Los empadronados en la ciudad tendrán para ello reserva de entrada preferente en los mismos plazos y web que para la venta de tickets y con las mismas condiciones.

Nuestra Señora de la Consolación es la patrona de Pozuelo de Alarcón / Archidiócesis de Madrid

José Mercé será reconocido como hijo adoptivo de la ciudad

Otro de los actos importantes que tendrá lugar la semana grande de Pozuelo de Alarcón será el de entrega de Medallas y Condecoraciones que el ayuntamiento realizará por segundo año y que tendrá lugar el 8 de septiembre, con motivo de la festividad en honor a Nuestra Señora de la Consolación. Así, y además del título a José Mercé, se entregarán las medallas al Mérito de la Villa a Juan Pedro Álvarez y a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112). Se celebrará en el Patio de Segovia del Ayuntamiento, a las 11 horas.

También el centro de la ciudad acogerá los actos solemnes en honor a Nuestra Señora de la Consolación como la Santa Misa y Salve Solemne que se celebrarán el 6 de septiembre, o la ofrenda floral y Solemne Misa (7 de septiembre) en la parroquia Asunción de Nuestra Señora. Asimismo, otro de los actos religiosos más importantes es la solemne procesión en honor a Nuestra Señora de la Consolación Coronada, que se celebrará también el 7 de septiembre y que recorrerá las principales calles del casco urbano.

Autobuses gratuitos durante las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha dispuesto para estos días de fiestas un Servicio gratuito de lanzaderas para facilitar el desplazamiento al recinto ferial y el uso de aparcamientos disuasorios. La lanzadera saldrá cada 20 minutos y tendrá inicio de recorrido en el aparcamiento de San Juan de la Cruz con llegada a la parada de la calle Canadá, junto al recinto ferial. Con la misma frecuencia e itinerario, realizará el trayecto inverso. Como novedad este año también se ha habilitado una segunda lanzadera para los fines de semana, que recorrerá desde el Camino de las Huertas (Espacio Educarte) hasta la calle Canadá, junto al recinto ferial, con salidas cada 40 minutos. Su recorrido pasará por Mártires Oblatos, Avenida Juan XXIII, Avenida de Italia, Avenida Carlos III y Avenida Europa.

Habrá cinco días de encierros taurinos

La programación deportiva también tiene cabida en estas fiestas patronales. Así, durante estos días habrá torneos de baloncesto, hockey, vóley playa o ajedrez, entre otros, que tendrán lugar en diferentes instalaciones deportivas municipales.

Y también los festejos taurinos cobran importancia en estos días de fiestas con encierros los días 8, 10, 11, 12 y 13 de septiembre, los encierros chiquis para los más pequeños o la corrida de toros, del 8 de septiembre, con reses de Gregorio Garzón para Francisco José Espada, Álvaro Burdiel y Alejandro Chicharro. Se celebrarán esos días el concurso de recortes infantil, el día 9, o el concurso de recortes el viernes 12.