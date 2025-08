Qué comer para combatir las altas temperaturas: los consejos de la nutricionista de Pozuelo en plena ola de calor

España se derrite. Doce comunidades autónomas están este lunes en alerta por la segunda ola de calor del verano en la que se registrarán temperaturas extremas que rondarán los 40 grados de forma generalizada y superarán los 42 grados en algunos puntos.

En cinco comunidades (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid) el nivel de alerta es además ‘naranja’ (riesgo importante), ya que las temperaturas serán significativamente altas, y en otras siete (Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja) el nivel de riesgo que se activará hoy es ‘amarillo (riesgo), según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, como nos explica Mª Belén Ruiz-Roso, profesora en el Grado en Nutrición Humana y Dietética de la Universidad Francisco de Vitoria, lo que comemos puede ayudarnos a regular la temperatura corporal y mantenerte hidratado en los días más calurosos. "Aunque a menudo pensamos en la alimentación solo en términos de nutrientes o energía, lo cierto es que lo que servimos en la mesa también influye —y mucho— en cómo responde nuestro cuerpo ante las altas temperaturas".

Este fenómeno no es solo una incomodidad pasajera: tiene consecuencias reales sobre la salud. Entre el 16 de mayo y el 13 de julio de 2025 se registraron más de 1.180 muertes atribuidas al calor, un aumento de más de 1035% respecto al mismo periodo de 2024, según datos del Ministerio de Sanidad.

Hay que tener en cuenta que, ante temperaturas elevadas, "el organismo activa sus mecanismos de termorregulación, como la sudoración, lo que conlleva una pérdida considerable de agua y sales minerales como sodio, potasio y magnesio". Cuando no se reponen adecuadamente, pueden aparecer síntomas como:

fatiga

calambres

mareos

confusión mental

e incluso complicaciones más graves como un golpe de calor.

Además, en situaciones de altas temperaturas, "hay una redistribución del flujo sanguíneo hacia la piel para disipar calor. Esto puede provocar digestiones más lentas, molestias, náuseas o pesadez si la comida es copiosa o rica en grasa".

Por eso, una alimentación adecuada puede convertirse en una herramienta clave para prevenir estos efectos, mejorar la hidratación y favorecer el bienestar general durante estos días sofocantes.

Una mujer se abanica durante la ola de calor, a 30 de junio de 2025, en Madrid. / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

Por qué la dieta puede marcar la diferencia cuando suben las temperaturas

Aprovecha las frutas de temporada . La naturaleza es sabia y la tierra también lo es. En los meses más calurosos, tenemos opciones ideales como la sandía, el melón, las fresas, el melocotón o el higo. Todas ellas se cultivan en nuestro país y se encuentran en su mejor momento nutricional durante estos meses. Aportan agua, potasio, fibra y compuestos que ayudan a proteger el cuerpo en verano. Y no solo eso, también es una forma de cuidar el entorno, apoyar el producto local y mantener viva nuestra cultura alimentaria mediterránea. Por ejemplo, la sandía que es 92% agua, hidrata y contiene citrulina, un aminoácido que puede favorecer la circulación. Y las ciruelas y melocotones ayudan a regular el tránsito intestinal, que a menudo se altera en verano por el calor, el cambio de rutinas o los viajes.

. La naturaleza es sabia y la tierra también lo es. En los meses más calurosos, tenemos opciones ideales como la sandía, el melón, las fresas, el melocotón o el higo. Todas ellas se cultivan en nuestro país y se encuentran en su mejor momento nutricional durante estos meses. Aportan agua, potasio, fibra y compuestos que ayudan a proteger el cuerpo en verano. Y no solo eso, también es una forma de cuidar el entorno, apoyar el producto local y mantener viva nuestra cultura alimentaria mediterránea. Por ejemplo, la sandía que es 92% agua, hidrata y contiene citrulina, un aminoácido que puede favorecer la circulación. Y las ciruelas y melocotones ayudan a regular el tránsito intestinal, que a menudo se altera en verano por el calor, el cambio de rutinas o los viajes. Incluye hortalizas ricas en agua . El pepino, con un 97% de agua en su composición, el tomate o el calabacín son perfectos aliados para contribuir a la hidratación, en ensaladas, cremas frías o incluso licuados. Son ligeros, refrescantes y ayudan a reponer líquidos y minerales.

. El pepino, con un 97% de agua en su composición, el tomate o el calabacín son perfectos aliados para contribuir a la hidratación, en ensaladas, cremas frías o incluso licuados. Son ligeros, refrescantes y ayudan a reponer líquidos y minerales. Recupera recetas tradicionales . El gazpacho es mucho más que una tradición, es una fórmula perfecta de hidratación, sales minerales y antioxidantes en un solo plato, que podemos consumir cada día.

. El gazpacho es mucho más que una tradición, es una fórmula perfecta de hidratación, sales minerales y antioxidantes en un solo plato, que podemos consumir cada día. No te olvides de los lácteos fermentados. Yogur, kéfir o similares aportan agua, electrolitos y proteínas fáciles de digerir. Además, ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, algo fundamental para el bienestar general, especialmente en verano.

Yogur, kéfir o similares aportan agua, electrolitos y proteínas fáciles de digerir. Además, ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, algo fundamental para el bienestar general, especialmente en verano. Evita las bebidas azucaradas y alcohólicas . Aunque pueden parecer refrescantes, las bebidas azucaradas aportan calorías vacías de nutrientes, suelen dar una falsa sensación de hidratación y no reponen eficazmente los líquidos perdidos. Además, el alcohol favorece la eliminación de líquidos en el organismo incrementando la deshidratación.

. Aunque pueden parecer refrescantes, las bebidas azucaradas aportan calorías vacías de nutrientes, suelen dar una falsa sensación de hidratación y no reponen eficazmente los líquidos perdidos. Además, el alcohol favorece la eliminación de líquidos en el organismo incrementando la deshidratación. Evita comidas copiosas y ricas en grasa . En los días de mucho calor, el cuerpo digiere peor. Las comidas copiosas, rica en grasas o muy procesadas generan más calor interno y hacen que el sistema digestivo trabaje el doble. Por eso, optar por platos fríos, ligeros, ricos en vegetales y frutas enteras no solo apetece más, sino que realmente sienta mejor.

. En los días de mucho calor, el cuerpo digiere peor. Las comidas copiosas, rica en grasas o muy procesadas generan más calor interno y hacen que el sistema digestivo trabaje el doble. Por eso, optar por platos fríos, ligeros, ricos en vegetales y frutas enteras no solo apetece más, sino que realmente sienta mejor. No te saltes comidas. Aunque el calor reduzca el apetito, mantener una alimentación regular y equilibrada es clave para conservar la energía, el equilibrio de líquidos y el bien funcionamiento del cuerpo, especialmente en niños, mayores o embarazadas.

Según Ruiz-Roso, no hace falta complicarse, basta con elegir alimentos frescos y naturales como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescados, carnes magras, huevos, lácteos naturales y grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra o los frutos secos y beber agua con regularidad.

Y "no nos olvidemos de quienes más dependen de nosotros". Las personas mayores o enfermas son especialmente vulnerables a las altas temperaturas. Muchas veces no sienten sed, aunque su cuerpo la necesite, y eso las expone a un mayor riesgo de deshidratación. Por eso, más que nunca, "necesitan compañía, estar pendientes de que se mantengan hidratados, animarles a beber con frecuencia y ofrecerles alimentos adecuados, incluso cuando no lo pidan".

Por el calor también se combate desde la mesa. Con alimentos que hidratan, nutren, refrescan y nos ayudan a vivir el verano con más salud y menos riesgos.