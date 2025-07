¿Qué nos enseña Jurassic Park sobre la naturaleza humana? La Universidad Francisco de Vitoria nos da la respuesta

La saga de Jurassic Park es una de las más conocidas y populares en el mundo del cine. Su primera película, estrenada en 1993, estuvo catalogada como una de las más taquilleras de la historia y la crítica elogió sus innovadores efectos especiales, la banda sonora de John Williams y la dirección de Spielberg. Además, fue galardonada con más de veinte premios, entre ellos tres Óscar.

Ahora bien, ¿es Jurassic Park solo entretenimiento o es una película que trata cuestiones de profundo interés humano? Un artículo del profesor Arturo Encinas, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), sostiene que la célebre obra de Steven Spielberg encierra una potente reflexión sobre los límites del ser humano ante la ciencia y la naturaleza. El estudio ha sido publicado en la revista científica Communication & Society.

El artículo, titulado“You’ve never had control. That’s the illusion”. Mímesis de mundo y catarsis en Jurassic Park, utiliza herramientas del análisis cinematográfico y la teoría hermenéutica para desentrañar el mensaje de fondo.

A través del personaje de John Hammond, el creador del parque, se muestra cómo la película critica la soberbia tecnológica y el deseo de controlar lo incontrolable. “Hammond, retratado con rasgos propios de una infancia mal gestionada (inmadurez, evasión, fantasía), se convierte en una figura clave para comprender la tragedia que desencadena una fantasía de control típicamente moderna”, explica el autor.

Jurassic Park, algo más que dinosaurios

El estudio, gracias a la profundización en los aspectos argumentales y visuales del relato cinematográfico de Spielberg, profundiza en la imagen del mundo y del ser humano que nos devuelve esta película.

“Escenas como el reencuentro de Hammond con sus nietos o la conversación con la doctora Sattler en el restaurante están cuidadosamente diseñadas para mostrar (sin necesidad de palabras) la transformación interna del personaje y el camino interior de Hammond, que va desde su falsa ilusión inicial de control sobre su entorno hasta la purificación de su mirada fascinada y la aceptación de la realidad auténtica”, asegura Arturo Encinas.

Uno de los hallazgos más llamativos del artículo es el uso de los llamados “planos espejo”, que muestran al comienzo de la película cómo una realidad estaba caracterizada de un modo para, en el tramo final de la cinta, revelar la verdad escondida. “Esta técnica visual refuerza el arco de transformación de Hammond, que pasa de creerse dueño del mundo a reconocer con humildad que nunca tuvo el control”, asegura el profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UFV.

Asimismo, el artículo propone una metodología innovadora que puede aplicarse a otros análisis cinematográficos.

El trabajo es fruto de la colaboración entre un profesor y dos estudiantes: Belén Gómez de Argüello y Javier López-Cuervo, en el marco de un proyecto universitario de investigación: "Hermenéutica responsable: una mirada personalista a los mudos posibles poéticos".

La publicación coincide con el estreno de la nueva entrega de la saga, Jurassic World: El renacer, dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Scarlett Johansson, estrenada en España el pasado 2 de julio.