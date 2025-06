Pozuelo de Alarcón está en aviso amarillo: todos los parques estarán cerrados esta tarde por tormentas

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Comunidad de Madrid registrará tormentas —hasta las 21 horas— y con una probabilidad de 40 al 70%. Así, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha cerrado durante este tramo horario todos los parques urbanos y periurbanos de la ciudad para evitar posibles incidencias.

Desde el consistorio se recomienda no acceder a las zonas verdes y parques en los que no es posible su cierre, por lo que cada una de estas zonas estará señalizada con carteles informativos. También permanecen precintadas hasta el fin del aviso amarillo las zonas de aparcamiento de la calle Benedicto XVI y la de calle Prado de Torrejón. Y se han colocado carteles informativos en los parques urbanos y áreas infantiles que no tienen cierre aconsejando que no se transite por ellos.

El ayuntamineto, como es habitual en estas circunstancias, recuerda seguir las recomendaciones de seguridad como puede ser evitar caminar por jardines o zonas arboladas, alejarse de muros, casas viejas, andamios, letreros, luminosos o vallas publicitarias y demás estructuras que puedan ser derribadas por el viento.

También es recomendable circular despacio y con precaución ante la posible presencia de obstáculos en la vía. Ante cualquier incidencia o emergencia el teléfono de contacto es el 112 o los diversos canales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Cnsejos en caso de tormenta

En el exterior, y especialmente si se está en campo abierto: