Tres millones de euros en la renovación de la red de saneamiento y solucionar problemas históricos en calles como Torrelaguna

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este viernes, a propuesta de la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad, el inicio del expediente de contratación de las obras incluidas en el proyecto de "Renovación de la red de saneamiento de la ciudad de Alcalá de Henares", con una inversión estimada de 3.179.543,37 euros.

La concejala responsable del área, Cristina Alcañiz, ha declarado que "esta actuación responde a una reivindicación histórica de la ciudad, especialmente en zonas como la calle Torrelaguna, donde los vecinos han sufrido durante años las consecuencias de una red deficiente, con constantes inundaciones en el paso subterráneo cada vez que llueve con intensidad".

Alcañiz ha señalado que se trata de "una inversión que no es vistosa, no se ve ni da votos, pero es absolutamente prioritaria. Renovar colectores y saneamiento no es algo que luzca en la superficie, pero sí transforma de verdad la calidad de vida en los barrios al aumentar capacidad hidráulica de la red facilitando las tareas de mantenimiento."

Renovación de la red de saneamiento / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El ámbito de actuación incluirá la renovación de varios tramos estratégicos: la Vía Complutense desde la calle Andrés Saborit hasta el Parque O’Donnell, las calles Daoíz y Velarde, y especialmente la calle Torrelaguna hasta su intersección con Marqués de Santillana, punto crítico en materia de drenaje.

La concejala ha lamentado que "el anterior gobierno se limitara a asfaltar sin arreglar lo que estaba debajo. Ahora por fin se afronta el problema de raíz, con una solución estructural y a largo plazo". Asimismo, ha explicado que el objetivo es mejorar la capacidad hidráulica de la red, reducir el impacto ambiental y facilitar las tareas de mantenimiento.

Las obras se financiarán con cargo al Plan de Inversión Regional (PIR) 2022-2026 de la Comunidad de Madrid. Alcañiz ha concluido afirmando que "este tipo de actuaciones, aunque no se vean, son las que marcan la diferencia entre una ciudad que parchea y una ciudad que se toma en serio sus infraestructuras".

Los objetivos de este proyecto son mejorar el funcionamiento hidráulico de la red, facilitar las operaciones de mantenimiento y reducir el impacto ambiental de los vertidos en redes unitarias. Por otra parte, las necesidades principales que se tratarán de resolver son la renovación de tuberías, actuaciones de corrección en la red y mejora de evacuación de pluviales, aumentos de diámetros para aumentar la capacidad en momentos de fuertes lluvias y la corrección de problemas estructurales, especialmente en el tramo de Vía Complutense entre Andrés Saborit y el parque O’Donnell.