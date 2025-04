Así se vivió el apagón en los colegios de Pozuelo de Alarcón: "Un padre nos dio una radio para estar informados"

El 28 de abril de 2025 será recordado por el apagón histórico que sumió a España en el caos.

Alrededor de las 12:30, la red eléctrica de la península ibérica colapsó. Empezaron a fallar las comunicaciones, los establecimientos se empezaron a quedar sin luz y se disparó la incertidumbre en los comercios, los bares, las oficinas, el transporte público o los colegios.

Los centros educativos de Pozuelo de Alarcón vivieron una jornada marcada por la inquietud, la desinformación y la dificultad para comunicarse con las familias. Aunque, afortunadamente, "no hubo ninguna anécdota digna de mención".

Al ser un día soleado, la calefacción no era necesaria y las clases siguieron con normalidad. En el Colegio Alarcón, los más perjudicados fueron los alumnos que tenían en ese momentos asignaturas de tecnología. Pero el profesorado aprovechó la ocasión para organizar debates e invitar a la reflexión.

"En nuestro colegio, el apagón no supuso una ruptura con la normalidad. Mantuvimos la calma y los niños eran ajenos a la realidad. Nuestro comedor funciona con gas y comieron bien", afirman.

"Una profesora acompañó en taxi a tres alumnos"

El mayor conflicto fue agilizar la recogida y atender a las familias: "Hubo tres niños que tenían que ir al centro de Madrid y una profesora les acompañó en taxi", declaran. Y ante el abundante tráfico, algunos padres optaron por recoger a sus hijos en patinete o turnarse entre ellos con una moto.

Alumnos del Colegio Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Igualmente, el Colegio Pinar Prados de Torrejón no sufrió grandes perjuicios por el apagón. El único contratiempo fue que la comida estaba "un poco más fría de lo habitual". Al no haber Cercanías, los familiares se desplazaron en autobuses. Y, pese a que los atascos generaron nervios, "se quedaron tranquilos al ver que todo estaba controlado".

"Algunos padres tardaron tres horas en recoger a sus hijos"

Más problemas tuvieron en el Colegio Divino Maestro. El centro cuenta con dos rutas escolares que no pudieron realizarse. Y muchos padres, que se quedaron esperando en la parada sin poder comunicarse con el colegio por los problemas con la cobertura, decidieron ir al colegio: "Algunos tardaron en venir tres horas por las largas colas que había en Moncloa. Tuvimos niños en el colegio hasta las 20:00", apuntan.

A ello se sumaba que tienen varios alumnos de educación especial que viven en Villanueva de la Cañada o Boadilla del Monte y necesitaban medicaciones: "No sabíamos qué hacer con los padres que no venían. Pudimos hablar con dos familias, pero se entrecortaba. No obstante, tenían la tranquilidad de saber que en el colegio iban a estar bien", manifiestan.

Por su parte, el Colegio San José Obrero reconoce que, tras la preocupación inicial, el alarmismo fue bajando gracias a que un padre facilitó al centro una radio para estar pendientes de la información y la última hora.

"La última alumna se fue del colegio a las 20:00"

Los miembros del colegio procuraron que el nerviosismo se quedase entre los adultos y explicaron con tranquilidad a los alumnos el motivo por el que sus padres venían a recogerles: "La mente y la cabeza siempre lleva a los más grave. Algunos familiares llegaban acalorados y otros, al ver que todo estaba bien, vinieron a recogerlos más tarde. A las 20:00 se fue la última alumna porque sus padres no pudieron llegar antes", exponen.

Al día siguiente, superado el apagón y recuperada la normalidad, los centros vivieron una jornada "normal".

Algunas familias decidieron que los niños se quedasen en casa: "Una de las rutas escolares vino y se fue con tan solo un niño", explican desde el Colegio Divino Maestro; mientras que en el Colegio Alarcón "no faltó nadie".Todos los centros coinciden en que no se adelantó temario, los exámenes fueron cancelados y se organizaron actividades para repasar.