La historia de tres dinastías taurinas protagonizaron los primeros Diálogos Taurinos en Pozuelo de Alarcón

Los aficionados al mundo de los toros llenaron anoche el Teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón en los primeros “Diálogos Taurinos de Pozuelo de Alarcón” organizados por el Ayuntamiento y cuyo primer encuentro protagonizó el extorero Cayetano Rivera Ordóñez, acompañado de los periodistas Gonzalo Bienvenida y Pepe Luis Vázquez, también nietos de dos importantes dinastías taurinas.

La alcaldesa de la ciudad, Paloma Tejero inauguró este encuentro y declaró que “es un honor abrir el primer Diálogo Taurino, que esperemos sea el primero de muchos: una cita para reivindicar al toro y la tauromaquia, y de paso, el arte de vivir”. Además, repasó la trayectoria del protagonista principal de la tarde y de los dos periodistas. “A ninguno os han regalado nada. Os ha costado llegar hasta aquí. Uno con muleta y estoque, y los otros dos desde las páginas de la prensa”, subrayó Tejero.

También afirmó que “hoy venimos a defender los toros por su incalculable valor inmaterial, ligado a nuestras raíces, nuestras costumbres y hasta arraigado en el lenguaje popular”. “Termino con el deseo de grandes tardes de gloria, que los tendidos sigan llenándose y que los aficionados de todo el mundo puedan decir con orgullo que la Fiesta está más viva que nunca”.

Durante el coloquio Cayetano repasó la tradición taurina de sus antecesores. “Este año se cumplen 100 años de mi dinastía, desde que mi bisabuelo Cayetano Ordóñez ‘El Niño de la Palma’ tomó la alternativa en 1925. Son 100 años de historia y 20 desde que debuté en público en Ronda, son muchos los motivos que hacen idóneo este año para la retirada”.

Cayetano Rivera (medio) y los periodistas Pepe Luis Vázquez (izquierda) y Gonzalo Bienvenida (derecha) / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Además de ahondar en los vínculos de amistad que unen las tres familias toreras, el maestro recordó los momentos más importantes de su trayectoria siempre guiado por Curro Vázquez su maestro y apoderado, que estuvo presente en el acto. “La retirada me produce mucha tristeza, pero también me hace sentir muy orgulloso de esta etapa en la que ha habido momentos bonitos y ha sido una forma de acercarme a mi familia. El riesgo te hace disfrutar más de la vida. Estoy agradecido al toro”.

El sentimiento de los toreros hacia los toros

Por otra parte, manifestó su pasión hacia los toros: “Se dice que los toreros no sentimos nada por el toro. Es falso, no hay nadie que sienta más pasión por el toro que el torero. Se cría el toro gracias a la lidia porque si solo fuera dedicado para el consumo no sería rentable. La prueba está en que donde no hay corridas, no hay cría de toro de lidia”.

Otro de los temas que trataron es que la juventud está llenando las plazas de toros. Pepe Luis Vázquez y Gonzalo Bienvenida coincidieron con Cayetano Rivera Ordóñez en la nueva corriente de aficionados: “La sociedad está cansada de que le digan lo que tienen que hacer o lo que le tiene que gustar. La juventud está potenciando la libertad individual de cada uno para escoger sus aficiones”, concluyeron.

En este primer Diálogo Taurino también tomó un papel importante la música, con el baile de Nuria Cazorla, y el cante de Sonia Cortés.