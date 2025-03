Paloma Tejero se reunirá con los jóvenes de Pozuelo de Alarcón para escuchar sus peticiones

Paloma Tejero, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, atenderá de forma presencial las peticiones de los jóvenes de la localidad.

La primera edil, bajo el lema “Si eres joven y vives en Pozuelo, ¿quedamos?”, escuchará exclusivamente las preocupaciones y necesidades de los vecinos de entre 16 y 30 años.

El evento se celebrará el martes 11 de marzo a las 18:00 en el Centro Cultural Padre Vallet.

Los jóvenes interesados en participar en el primer de estos encuentros podrán inscribirse desde este lunes hasta el 10 de marzo en la web municipal.

Los jóvenes de Pozuelo tendrán reuniones exclusivas con la alcaldesa para hablar de los temas que les preocupan / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

En cada sesión pueden participar, como máximo, 10 personas y cada solicitante podrá acceder a dos plazas.

Desde el Ayuntamiento se pondrán en contacto con los interesados para confirmarles la asistencia.

Paloma Tejero ha expresado su preocupación por atender las demandas de los jóvenes: "A raíz de las reuniones habituales, los paseos, las charlas con vecinos por las calles y las interacciones en redes sociales me he dado cuenta de que los jóvenes tienen muchas inquietudes. Me encanta escucharles y responderles", afirmó la alcaldesa.

"En Pozuelo tenemos aproximadamente 31.000 jóvenes menores de 30 años. Somos una ciudad muy joven y dinámica con siete campus universitarios. Sin embargo, muchos de ellos me trasladan que a veces se sienten olvidados y poco escuchados”, añadió.

Los encuentros con los jóvenes se suman a la iniciativa “Hola, soy Paloma, tu alcaldesa, ¿hablamos?”, el programa que se puso en marcha hace un año para escuchar las sugerencias de los habitantes de todas las zonas de Pozuelo de Alarcón.

Según el Ayuntamiento, por este encuentro han pasado más de un centenar de vecinos. En él, "la alcaldesa tiene la oportunidad de escuchar sus inquietudes de primera mano y poner en marcha numerosas actuaciones que mejoran la calidad de vida de los pozueleros".

¿Qué zonas participan en las reuniones?

Las áreas que asisten a las sesiones cuentan con un concejal al frente de cada una de ellas. Son las siguientes:

Zona Norte (Estación y zona Norte),

(Estación y zona Norte), Zona Centro (casco urbano del Pueblo y Avenida de Europa)

(casco urbano del Pueblo y Avenida de Europa) Zona Sur (Húmera, Prado de Somosaguas, Colonia Los Ángeles y Ciudad de la Imagen).