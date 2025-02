José María, el mejor MIR de Madrid y sexto de España, soñaba con ser granjero, pero no le llegó la nota

José María de Francisco, graduado de Medicina en la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo de Alarcón, ha logrado la mejor puntuación de la Comunidad de Madrid y la sexta mejor nota a nivel nacional en el examen de Médico Interno Residente (MIR) de 2025.

A la convocatoria se han presentado 13.350 aspirantes españoles e internacionales. José María ha sido el único opositor de las ocho facultades madrileñas, públicas o privadas, que ha conseguido entrar en el top 10 de resultados de la prueba.

Ahora, el joven madrileño con raíces en Atienza y Soria disfruta de un viaje con amigos en Tailandia y elegirá especialidad a partir de abril: "Las especialidades que más me llaman son hematología y digestivo. El quirófano no es para mí. He tenido acercamientos durante las prácticas y no nos llevamos muy bien", reconoce a este diario.

José María soñaba con ser granjero

Sin embargo, pese a situarse en la élite de los futuros médicos del país, José María soñaba de pequeño con ser granjero y no sintió vocación por la medicina hasta los 16 años: "De pequeño quería ser granjero. No tenía claro que quería estudiar Medicina, aunque siempre me ha gustado la biología y sobre los 16 años tuve contacto con el mundo sanitario por familiares y me gustó mucho", afirma.

Además, tras realizar la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad), a José María no le dio la nota para entrar en la universidad pública madrileña y, al no querer alejarse de su familia, decidió estudiar en la Francisco de Vitoria: "Me quedé a unas décimas de entrar en Medicina en la universidad pública de Madrid. Podría haber ido a Lérida, pero preferí quedarme cerca de casa", declara.

Para José María, el Grado de Medicina fue "muy largo" y tuvo momentos buenos y no tan buenos: "Ha sido duro porque hay que estudiar durante muchas horas. No considero que sea muy complicado a nivel de temario pero demanda mucho tiempo". Y, para más inri, a las largas horas de estudio se sumaba la presión de mantener la beca económica.

Una forma 'peculiar' de preparar el MIR

El joven madrileño tuvo una forma 'peculiar' de preparar el MIR. Aunque, en teoría, la preparación estaba dividida en cuatro vueltas y el primer repaso al temario coincidía con el último curso de Medicina, José María y sus amigos decidieron "disfrutar de los últimos meses de universidad, que son más tranquilos y sin exámenes".

Sería a partir de junio, fecha en la que comenzaba la segunda vuelta del intensivo, cuando José María se puso 'manos a la obra' con el examen de Médico Interno Residente: "Estudié entre 10 y 12 horas diarias durante unos siete meses. Hasta el día de antes del examen. Lo peor para mí fue el verano y las navidades. Son fechas extrañas para estudiar".

Pero mereció la pena. No sin antes sentir muchos nervios el día del examen. José María nunca olvidará el 25 de enero de 2025: "El día del examen lo recuerdo hasta bonito y todo. Por fin había llegado el día y no había que estudiar más" bromea.

"No pude comer prácticamente nada por los nervios, pero una vez que fui a la Facultad de Derecho de la UCM y vi a mis compañeros de la Universidad me tranquilicé. Lo mejor del día fue ver a la salida a mis familiares y amigos y sentir qué están orgullosos de mi trabajo", añade.

Pese a la felicidad por dejar atrás tantas horas de estudio, José María salió del examen con dudas: "Pensaba que no me había salido ni mal ni bien. Pero al ser un examen largo tampoco recordaba muy bien ni lo que había respondido".

Y, para sorpresa de José María, la calificación fue la mejor de Madrid y una de los mejores de España: "No me lo creía. Me pilló de viaje con unos amigos que también habían hecho el MIR. Vimos las notas todos juntos y nos abrazamos porque nos había salido muy bien a todos", manifiesta.