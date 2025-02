Los mejores restaurantes de Pozuelo de Alarcón para disfrutar del Día Mundial de la Pizza

El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza, una de las comidas más consumidas y amadas en todo el mundo debido a la diversidad de ingredientes con los que puede ser servida. Por ello, te recomendamos los restaurantes de Pozuelo de Alarcón que sirven las mejores pizzas del municipio.

Ristorante Pummarola

Situado en la Avenida de Europa, Pummarola es un restaurante que, con cada bocado, "te transporta a las calles empedradas de Nápoles, donde el aroma del auténtico tomate San Marzano se mezcla con el aire".

El establecimiento sirve una gran variedad de pizzas para todos los gustos:

Del Bosco : mozzarella, boletus y trufa.

: mozzarella, boletus y trufa. Pizza Burrata : tomate San Marzano D.O.P., una burrata entera, mozzarella, rúcula, coppa di Parma y un toque de pesto genovés

: tomate San Marzano D.O.P., una burrata entera, mozzarella, rúcula, coppa di Parma y un toque de pesto genovés Diavola : salame piccante, tomate San Marzano D.O.P., mozzarella, aceitunas negras de Gaeta y albahaca fresca.

: salame piccante, tomate San Marzano D.O.P., mozzarella, aceitunas negras de Gaeta y albahaca fresca. Margherita : mozzarella, tomate San Marzano D.O.P., albahaca fresca y aceite de oliva.

: mozzarella, tomate San Marzano D.O.P., albahaca fresca y aceite de oliva. Prosciutto e Funghi : jamón cocido italiano, champiñones, mozzarella y tomate San Marzano D.O.P. y albahaca fresca.

: jamón cocido italiano, champiñones, mozzarella y tomate San Marzano D.O.P. y albahaca fresca. Salsiccia e Patate : mozzarella, salsiccia napoletana, patatas y albahaca.

: mozzarella, salsiccia napoletana, patatas y albahaca. Pistachio e Mortadella : crema de pistacho, mortadella y ricotta.

: crema de pistacho, mortadella y ricotta. Speck e Gorgonzola : queso Gorgonzola, speck, nueces y albahaca.

: queso Gorgonzola, speck, nueces y albahaca. Quattro Formaggi : provola, parmesano, mozzarella, gorgonzola y albahaca.

: provola, parmesano, mozzarella, gorgonzola y albahaca. Marinara : tomate San Marzano D.O.P., ajo, aceite de oliva, orégano y albahaca fresca.

: tomate San Marzano D.O.P., ajo, aceite de oliva, orégano y albahaca fresca. Calzone: masa de pizza rellena de tomate San Marzano D.O.P. , ricotta, mozzarella, salame piccante, jamón cocido y albahaca fresca.

Abre de domingo a jueves de 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00. El horario de viernes y sábados es de 13:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:30.

"Brutal. Fuimos a probar las pizzas napolitanas y estaban espectaculares", "De las mejores pizzas napolitanas que hay en Madrid" o "el mejor restaurante Italiano de Pozuelo", afirman los clientes.

Pizzeria La Befana

La Befana es un establecimiento que se encuentra en la Avenida de Europa y sirve pizzas "preparadas al momento con ingredientes frescos de primera calidad y cocción en horno de piedra Italiano".

Puedes elegir entre pequeña (20cm), mediana (30cm) y gigante (45cm). Ente la gran variedad de pizzas que ofrece, las más recomendadas son los siguientes:

Capricciosa: mozzarella, jamón york, champiñón, alcachofas, aceitunas negras, hojuelas de parmesano y aceite de oliva.

mozzarella, jamón york, champiñón, alcachofas, aceitunas negras, hojuelas de parmesano y aceite de oliva. Napoletana: mozzarella, anchoas, alcaparras, orégano y aceite de oliva

mozzarella, anchoas, alcaparras, orégano y aceite de oliva Spinaci : mozzarella, ricotta, espinacas, hojuelas de parmesano y aceite de oliva

: mozzarella, ricotta, espinacas, hojuelas de parmesano y aceite de oliva Prosciutto: mozzarella, prosciutto di parma (jamón curado italiano), rúgula, hojuelas de parmesano y aceite de oliva

mozzarella, prosciutto di parma (jamón curado italiano), rúgula, hojuelas de parmesano y aceite de oliva Primavera: mozzarella, maíz y bacon

mozzarella, maíz y bacon Tonno: mozzarella, atún, cebolla, y aceitunas negras

mozzarella, atún, cebolla, y aceitunas negras Hawaiana: mozzarella, bacon y piña

mozzarella, bacon y piña 4 Stagioni: mozzarella, dividida en 4 sabores diferentes (alcachofas, aceitunas negras, jamón york y champiñones)

mozzarella, dividida en 4 sabores diferentes (alcachofas, aceitunas negras, jamón york y champiñones) 4 Formaggi: mozzarella, cheddar, queso azul y parmesano

Además, La Befana también ofrece servicio a domicilio llamando al 655 026 245.

Abre de martes a jueves de 19:30 a 23:30. El horario de viernes a domingo es de 13:30 a 16:00 y de 19:30 a 23:30. Los lunes cierra.

"Unas de las mejores pizzerías que he comido hasta ahora", "Creo que es la mejor pizza de Pozuelo de Alarcón" o "Si eres un verdadero amante a la pizza, este es tu lugar", declaran los clientes.

L'Altro Mondo

Ubicado en la Avenida de Europa, L'Altro Mondo es un restaurante que sirve una veintena de pizzas: Margherita de Oli, Cipola, Pepperoni, Prosciutto, Trippera de Andrea, Pepita, Siciliana, Quattro Stagioni, Calzone, Francesca, Turi, Quattro Formaggi, Salmone, Setas, L'Altro Mondo, L'Nostra, Barquetta, Cuore di Trippa y Vegetale.

Además, también ofrece pasta, carnes y ensaladas.

El local permanece abierto para comer y recoger pedidos.

El horario es de 13:00h a 16:00h y de 20:00 a 23:30.

"Un restaurante italiano muy conocido en Pozuelo", "Muy buen italiano" o "Un clásico de la Avenida de Europa que por algo lleva 20 años", aseveran los clientes.

¿Por qué se celebra el Día Mundial de la Pizza?

El 9 de febrero de 2017, el presidente de Islandia, Guoni Th. Jóhannesson aseguró en la red social Twitter (ahora conocida como X) que odiaba la pizza con piña: "Me gusta la piña, pero no en la pizza. No tengo el poder para crear leyes que prohíban a las personas poner piña en su comida. Me alegra no tener ese poder. Los presidentes no deberíamos tener poder ilimitado”, expresó.

Este tuit fue tan controversial que la UNESCO considero que lo más apropiado era que la pizza fuese declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Por ello, cada 9 de febrero las empresas de alimentación ofrecen promociones para celebrar la efeméride.