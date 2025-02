El DNI exprés llega a Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares: cómo y dónde se puede renovar

Renovar el DNI en Pozuelo de Alarcón y Alcalá de Henares será más rápido y sencillo.

La Policía Nacional ha puesto en marcha 22 unidades de expedición del DNI exprés en la Comunidad de Madrid.

Cómo funciona el DNI exprés

El Módulo de Expedición Múltiple permite que un solo agente atienda de manera simultánea la renovación de dos documentos nacionales de identidad.

La fotografía se realizará en el mismo momento de la renovación para evitar problemas con imágenes de baja calidad y la posible usurpación de identidad. Además, se obtendrán los datos biométricos y se podrá personalizar la contraseña para los certificados electrónicos.

Otra de las novedades es la posibilidad de pagar la tasa con tarjeta bancaria o dispositivos móviles con tecnología contactless.

La instalación de estos nuevos dispositivos, enmarcados en el Plan de Identidad Digital, reducen los tiempos de espera en la obtención de cita previa y conviven con los puestos de expedición tradicionales.

¿En qué comisarías estará disponible?

Las Comisarías de Policía Nacional que cuentan con equipamiento de expedición de DNI exprés en la Comunidad de Madrid son las siguientes:

Aranjuez

Alcalá de Henares

Coslada- San Fernando

Alcorcón

Getafe

Leganés

Alcobendas-San Sebastián de los Reyes

Pozuelo de Alarcón

Móstoles

Fuenlabrada

Arganzuela

Chamartín

Ciudad Lineal

Fuencarral-El Pardo

Moratalaz

Puente de Vallecas

San Blas-Vicálvaro

Tetuán

Usera-Villaverde

Villa de Vallecas

Próximamente se abrirá otro punto en la comisaría de Carabanchel.

¿Cuáles son las excepciones?

El DNI exprés estará disponible para la renovación de documentos que estén en plazo y no necesiten modificar datos. No obstante, hay determinados casos en lo que no será posible la expedición del DNI exprés:

Primera inscripción del DNI

Pérdida o robo del DNI (se necesitará el físico para la renovación)

Problemas con las lecturas de las huellas dactilares

En estos casos se realizará la renovación por el procedimiento habitual.