Plácido Gómez, uno de los comercios más antiguos de Pozuelo de Alarcón, echa el cierre: "El pueblo no tiene vida"

Plácido Gomez, uno de los negocios más antiguos de Pozuelo de Alarcón, bajará la persiana próximamente.

Los "altos impuestos" y “la poca vida” del casco histórico han propiciado que Miguel Gómez tome la decisión de cerrar este negocio familiar, ubicado en la calle de las Flores: “Da mucha pena hacerlo. Al ser un negocio creado por mi padre he intentado aguantar por la nostalgia. Llevo meditando cerrar seis años y ya no puedo más. La situación es insostenible”, afirma resignado a este diario.

Uno de los negocios más antiguos de Pozuelo de Alarcón

Miguel lleva toda una vida dedicada a su tienda. Su padre era vendedor ambulante en el mercadillo de la plaza y fundó el local en 1974: “Es uno de los negocios más antiguos de Pozuelo. Desde pequeño he trabajado en la tienda. De hecho, mi madre estando embarazada iba al mercadillo. Hasta antes de nacer ya estaba trabajando”, bromea.

Liquidación total por cierre en Placido Gómez / José Javier Viera

En su juventud, Miguel compaginaba el negocio familiar con su otra pasión: la tauromaquia. “Era novillero. No era una afición que viniera de familia. A mi padre le gustaba cantar y componer. Pero yo nací con esa vocación. Empecé con 12 años y lo intenté hasta los 17. Ese mundo es muy difícil. Hay muchos aspirantes y pocos elegidos. Gracias al sueldo que me sacaba trabajando podía comprar capotes de segunda mano”, recuerda.

"Somos dos dependientes y solo sacas un sueldo"

En sus inicios, el local, especializado en un primer momento en confección, textil y hogar, contaba con seis dependientes. Ahora solo con dos, Miguel y su mujer: “Somos dos y sacas un sueldo y gracias. Con uno atendiendo sacas el trabajo hacia delante de sobra. Hay días que he cerrado la caja con 35 euros de facturación porque no ha entrado prácticamente nadie. He pagado más por la luz que lo que he ganado”, declara.

"El pueblo no tiene vida"

Según Miguel, las obras del túnel y el levantamiento de las calles para su adoquinamiento impulsaron que los vecinos de Pozuelo prefieran visitar los negocios de la Avenida de Europa antes que los establecimientos del centro: “No hemos tenido ninguna ayuda. Hemos estado dos años incomunicados por las obras. Además, aparcar en esta zona es muy difícil. Invito a alguien a venir al centro a las 18:30 para que vea el ambiente que hay. Nadie puede venir a tomar algo y a comprar ropa o un perfume porque hay muy pocas tiendas. Esto está muerto. Por aquí no pasa ni la cabalgata de Reyes. Creo que es una de las pocas ciudades en las que pasan este tipo de cosas”, manifiesta.

Miguel, propietario del local, hablando con algunos clientes / José Javier Viera

Y pese a los continuos intentos por remontar la situación, Miguel ve el futuro muy negro: “Hemos hecho mil propuestas. He organizado hasta concentraciones de motos y ferraris para atraer a la gente. Pero es muy difícil que el centro tenga más vida. Habría que dar muchas facilidades para el aparcamiento. Otras tiendas de aquí también han decidido cerrar y otras lo harán en los próximos días. Algo se estará haciendo mal”, opina.

Una difícil decisión

Ahora, con 59 años, Miguel se enfrenta a una delicada situación antes de la jubilación: “No tengo edad de jubilarme y con 59 años, por mucha experiencia que tengas, es muy difícil que me contraten. Estoy bloqueado. No sé por dónde tirar. Abrir un local es inviable”.

Plácido Gómez afronta sus últimos meses en Pozuelo de Alarcón con ofertas por liquidación en prendas de hombre y mujer como chalecos, jerséis, trajes, pantalones, cazadoras y vestidos. Durante esta mañana, algunos clientes de toda la vida han acudido al local para hablar de un futuro que es incierto: “No sé si aguantaré seis meses o un año. Todo dependerá de si alguien quiere alquilar el local. Tenemos que intentar vender las colecciones que nos han sobrado. No tengo ganas de irme porque no tengo otra oferta de trabajo ni derecho a paro al ser autónomo. Pero esto es insostenible”, finaliza.