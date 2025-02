Nino Salvatore, el vecino de Pozuelo que es campeón de España de pulsos: "Los combates son como el ajedrez"

Nino Salvatore es uno de los vecinos más ilustres (y fuertes) de Pozuelo de Alarcón. El pozoleño de 44 años ha ganado el campeonato de España de pulsos en ocho ocasiones y fue 9º de Europa y 10º del mundo en la categoría de pesos pesados.

Su pasión por los pulsos, influenciado por su abuelo, le viene desde bien pequeño: "Mi abuelo era napolitano y era muy fuerte. Desde pequeño nos inculcó a todos los de la familia que si querías ganarte algo le tenías que retar a un pulso. Me 'picaba' mucho", recuerda.

Pese a su afición por las artes marciales y el fútbol, en especial por Maradona, Nino decidió profesionalizarse hace más de 20 años: "Conocí a unos chicos en Madrid en 1996 y todo surgió a partir de ahí. Al principio era muy malo pero poco a poco fui mejorando".

Su primer gran recuerdo como profesional fue la primera vez que salió de España. Nino luchó en Italia contra Andreas Rundström, un luchador sueco que estaba considerado como uno de los mejores del mundo: "Llevaba muy poco como profesional, tan solo un año y medio o dos. Y era todo un reto. Pero me lo creí y gané. El pabellón enloqueció y casi me sacan a hombros", bromea. Además, para más orgullo, consiguió el triunfo ante la atenta mirada de John Brzenk, su ídolo y el mejor de la historia de la lucha de brazos: "Es el 'GOAT'", afirma.

Los entrenamientos son muy duros. Aunque lo recomendable es tener a un equipo detrás, Nino entrena de forma individual en un gimnasio de Pozuelo: "Entreno con poleas y especialmente el giro de muñecas. Es importante tener un equipo para entrenar pero no puedo compaginarlo con el trabajo y la familia".

"Se necesita muy buena forma física para los combates. Cuando me preparo para un campeonato mi preparador físico me especifica la dieta y las cantidades", añade.

Controlar la mente es clave

No obstante, no todo es el físico. La mente juega un papel fundamental: "Es todo cabeza. Aunque hay combates que pueden durar cinco minutos, la duración media es de 30 segundos. Son muy rápidos. Tienes que arriesgar y adelantarte a tu rival. La lucha de brazos es como el ajedrez".

Nino Salvatore en un combate / Nino Salvatore

Durante los combates, Nino solo se centra en su rival para aislarse de todo el ruido externo: "Tengo un poco de miedo escénico. Aunque no lo parezca soy bastante tímido. Intento evadirme y no fijarme en el público para no distraerme porque no me fío de ningún rival", admite.

El "Torneo del Oso" vuelve a Pozuelo

Su siguiente reto pasa por presentarse al Mundial que se celebrará en agosto en Bulgaria. Pero antes organizará el "Torneo del Oso" en Pozuelo de Alarcón, que reunirá a los mejores brazos de España y a luchadores extranjeros: "Los pulsos están creciendo mucho a nivel nacional y en Pozuelo hay mucha afición. Mucha gente de calistenia viene a probar y se anima. Es un deporte muy longevo que te permite competir perfectamente con 60 años".

Nino, presidente de la 'Asociación de Lucha de Brazos de Pozuelo', explica que otro proyecto que tiene en mente es organizar torneos por los pueblos de la geografía española: "Todo el mundo dice 'en mi pueblo hay uno al que nadie gana echando un pulso'. La idea es ir a pueblos muy pequeños y "rescatar" a aquellos amantes de los pulsos para que se profesionalicen".

Todo ello para llevar a la lucha de brazos a ser reconocida de forma internacional: "Estamos trabajando para llegar al nivel de la MMA. Pero estoy perdiendo la esperanza en que los pulsos lleguen a los Juegos Olímpicos. Es muy difícil porque, por ejemplo, en el Mundial hay muchas categorías y 1600 participantes. En los Juegos Paraolímpicos tal vez se pueda.