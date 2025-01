La casa de tus sueños existe y está en Pozuelo de Alarcón: 150 m2 de lujo por solo 520.000 euros

Es cierto: pese a que todos los vecinos suman a la lista de gastos un nuevo impuesto, Pozuelo de Alarcón no deja de ser una de las localidades más cotizadas (y transparentes) de la Comunidad de Madrid para vivir. Aunque con oportunidades inmobiliarias como la que te presentamos en las siguientes líneas, no es para menos.

Al fin y al cabo, no siempre puedes hacerte con un piso tan sensacional como el destacado -con tres habitaciones, dos baños y piscina privada -por solo 520.000 €. El mismo que, además, se encuentra en perfecto estado y está bien comunicado.

Encontrada: la casa por la que todos suspiran en Pozuelo de Alarcón

Como ya te adelantábamos, este atractivo enclave de 150 metros cuadrados, que dispone de tres dormitorios y dos baños, se presenta como una opción de ensueño para aquellos que buscan formar un hogar cómodo y funcional en una zona tranquila. De ahí a que, junto el chalet perfecto para familias numerosas, se haya convertido en la casa con la que todos sueñan.

Y es que, más allá de su excelente comunicación con la capital, gracias al transporte público del que dispone -perfecto para disfrutar de la capital sin renunciar a la paz que brinda un barrio residencial-, la casa destaca por su excelente distribución. A la vista queda:

La distribución de la casa de Pozuelo de Alarcón con la que todos sueñan / Tucasa

Como se puede apreciar en el plano, la vivienda cuenta con tres dormitorios amplios -y bastante luminosos- perfectos para alcanzar el confort y la privacidad necesaria. Incluso disponiendo en su interior estos productos 'randoms' de Amazon (que merecen la pena) perfectos para decorar seguirás teniendo espacio.

Otro punto a favor de esta vivienda recae en sus dos baños, bien equipados y modernos, que aseveran que el aseo diario (y otros quehaceres) se puedan realizar sin contratiempos (e, incluso, postergando unos minutos más la alarma matutina).

La gran joya del hogar: una cocina de lo más espaciosa, perfecta para celebrar grandes reuniones

La cocina de este piso de 150 metros cuadrados se posiciona como la gran joya / Tucasa

Si tienes en mente dar una comida multitudinaria déjanos decirte que, si bien en tu lista de la compra no van a faltarlos accesorios para sacarle el máximo partido a tu airfryer (o el aceite de oliva más barato y bueno del mercado) para poder preparar esas comidas y cenas de lo más copiosas, la cuestión de dónde darás cabida a tantas personas en la cocina... no va a tener lugar. Al menos en este piso; el espacio no será un problema.

Este piso en Pozuelo de Alarcón destaca por su espacioso salón (y cocina) / Tucasa

Porque, más allá de contar con una cocina bastante amplia, dispone con un salón afín a dicho calificativo a juego.

Más allá de un piso espacioso y luminoso: las grandes ventajas de este piso

Si bien el espacio y una buena distribución -más allá de la localización- encabezan la lista de requisitos imprescindibles a la hora de adquirir (o no) un piso, la realidad es que este piso espacioso y de lo más luminoso.... está situado en una urbanización tranquila que no llega ni a los 55 vecinos.

En cuanto a la ubicación, este piso se encuentra a solo dos minutos a pie del centro de salud y la comisaria de Policía Municipal. Además de contar con una amplia oferta de servicios -como colegios, centros comerciales y restaurantes de calidad- que favorece que se sitúe como una opción perfecta para invertir.