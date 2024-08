De Aluche a Pozuelo: La historia detrás de 'Pozuelo en Marcha'

Dani, vecino de Pozuelo desde los 5 años, es el encargado de la cuenta de Pozuelo en Marcha tanto en Facebook como en Instagram, y mantiene informados a los vecinos sobre novedades gastronómicas, humor y noticias.

La cuenta, que comenzó durante la pandemia en la plataforma de Facebook es ahora un básico a conocer para cualquier persona que viva o tenga negocios en el municipio.

Este fenómeno acumula más de 3.000 seguidores en su Instagram y es conocido por la gran mayoría de Pozuelo, incluidas las instituciones como el ayuntamiento y los partidos.

Además de su labor informativa, Dani comparte incidencias que, debido a su alcance en redes, muchas veces son resueltas prácticamente de inmediato.

El encargado de "Pozuelo en Marcha" / EPE

¿Cuánto tiempo llevas en Pozuelo?

Yo nací en Aluche y a los 5 años mis padres decidieron hipotecarse de por vida en un chalet adosado de la Avenida de Europa de Pozuelo. Aunque en aquella época todo esto era campo, soy uno de los pocos vecinos que ha sido testigo de cómo este municipio fue creciendo de manera exponencial hasta convertirse en lo que hoy conocemos. Sobra decir que mis padres tuvieron que sacrificar muchas cosas y "pasarlas putas" para empezar una nueva vida en este idílico lugar, que no sería lo que es, si el alcalde Martín-Crespo no hubiese aplicado una ley de restricción de altura a los complejos urbanísticos o edificios que se estaban empezando a construir en aquellos momentos.

Muy afortunado de haber conocido la parroquia de Caná cuando sólo era un humilde barracón al que acudían cientos de feligreses y haber crecido y estudiado en un humilde pueblo que rápidamente se convirtió en una de las mejores ciudades de Madrid donde vivir. Y es que aunque muchas personas no han pisado Pozuelo en su vida, piensan que en el municipio más rico de España sólo viven futbolistas, políticos o grandes empresarios y no todo es tan bonito como parece. Por eso me hace gracia cuando sales a tomar algo por ciertos barrios de Madrid, y esos que se hacen llamar tolerantes, no dudan en llamarte pijo, facha, homófobo o machista por ser de Pozuelo.

¿Cómo surge la idea de crear esta iniciativa?

Lo que comenzó siendo un grupo de Facebook durante la #pandemia para entretener a los vecinos con vídeos de humor, se acabó convirtiendo en una pequeña comunidad donde todos pudiésemos aportar ideas o lanzar iniciativas para echar una mano a todos esos comercios y hosteleros que no estaban pasando por su mejor momento. De ahí viene el nombre de "Pozuelo en Marcha". Más tarde llegó Filomena y este grupo sirvió de gran utilidad para poner en contacto a todos esos vecinos que se encontraban aislados por la nieve y necesitaban atención médica, con otros pozueleros que contaban con todoterrenos y se prestaron voluntarios a llevar comida o trasladar a los más mayores del municipio.

¿Cuántos canales/redes usas?

Tras el éxito que tuvo este grupo de Facebook, decidí abrir una cuenta en Instagram para dirigirme a un público más joven y diferenciado. De ahí que las publicaciones que comparto en esta red social tengan un tono y estilo más gamberro, fresco y divertido. Aunque durante la pandemia me hice viral en Tik Tok y cuento con 11k seguidores, nunca lo he querido asociar a Pozuelo en Marcha y se ha convertido en una especie de escaparate social que sólo uso para estar al día de los gustos, las tendencias y las problemáticas que afectan a las nuevas generaciones. Si no estás al día de todo lo que ocurre en círculos ajenos en los que te sueles mover, pierdes el tacto o la magia que te permite conectar con el público más joven.

¿Cómo gestionas la información?

Llevar 30 años en Pozuelo y no ser un capullo te abre las puertas de muchas casas, negocios o vecinos que no dudan en ponerse en contacto conmigo para promocionar aquellos comercios que no están pasando por su mejor momento, denunciar casos de inseguridad o compartir "cotilleos" a nivel vecinal o político que pueden ser susceptibles de generar polémica o interés. Lógicamente, antes de publicar cualquier cosa, intentó contrastar la información con otras fuentes para no caer en el fango de las fake news. Tampoco hay que olvidar que no Pozuelo en Marcha no es un medio de comunicación como tal, sino una cuenta o plataforma digital especializada en la creación de contenido y entretenimiento. Trabajar en la calle nos permite estar a la última de todo lo que ocurre en los diferentes barrios de este municipio y ser partícipes de todas y cada una de las actividades o iniciativas que tienen lugar durante el año.

¿Qué es lo más gratificante de tus redes?

Sentirme útil haciendo lo que más me gusta: Ser la voz de muchos vecinos de Pozuelo que necesitan hacerse escuchar en casos muy concretos y poner mi experiencia profesional, talento y creatividad al servicio de los comercios que precisen contar con una agencia de marketing o publicidad a un precio muy competitivo.

El 'influencer' detrás de Pozuelo en Marcha / EPE

Define que es para ti Pozuelo en Marcha.

Lo que empezó siendo un pequeño hobby o comunidad vecinal online cuyo objetivo era que fuesen los vecinos quienes invitasen a debatir ciertos temas que nos afectan a todos, compartiesen anécdotas de su barrio o diesen a conocer lugares que merece la pena visitar, se ha convertido en una agencia de marketing y publicidad "de cercanía" especializada en la creación de contenido, la digitalización de pequeñas y medianas empresas y la organización de eventos a medida. Una buena forma de dar salida y valor a uno de los "medios" con más alcance de Pozuelo de Alarcón.

Define quién es Dani, la cara visible y gestor de esta idea

Como dice un amigo, "para saber a dónde vas, nunca debes olvidar de dónde vienes". No quiero pecar de populista, pero haber nacido en Aluche y tener la suerte de haber crecido en Pozuelo, me convierte en una persona con los pies en la tierra que, a pesar de vivir en una burbuja, tiene muy claro lo que cuestan las cosas. Me considero una persona humilde, camaleónica, empática, adicta a las relaciones sociales y muy fan del humor negro. Una de esas personas que tiene un cierto apego por las tradiciones, los pueblos, sus gentes y los bares de toda la vida. Tan independiente, crítico y objetivo que a pesar de haber trabajado en la precampaña y campaña de uno de los partidos políticos que se presentaban a las elecciones municipales, jamás se afiliaría a uno de ellos. Un apasionado de la sociología y un simpático sinvergüenza que cree que la vida es demasiado corta como para tomársela en serio.

¿Encuentran trabas por parte de políticos o de organizaciones en tus contenidos más polémicos?

Tal y como te comentaba, mis principios, opiniones y valores no están a la venta. Tal vez por eso los vecinos de Pozuelo me consideran una de las pocas fuentes de información fiables y objetivas. Según tengo entendido, muchas de de las publicaciones que he compartido criticando al Partido Popular no han sentado del todo bien a la alcaldesa o a algunos concejales. Pero como no hay nada más sano que hablar las cosas dejando los prejuicios de lado, se han dado cuenta de que lejos de ser su enemigo, sólo intento hacer de Pozuelo un lugar mejor. Y aunque esta frase me da asco por las connotaciones políticas que tiene, a día de hoy mantengo una relación excelente con todos los grupos municipales. Jamás he pedido ni pediré una subvención al Ayuntamiento por lo que hago, pero por poner un ejemplo, da gusto que la concejal de urbanismo, Miriam Picazo, se tome muy en serio los stories que subo a Instagram denunciando desperfectos del suelo urbano y al día siguiente ya haya unos operarios trabajando para repararlo. No tengo ningún problema en dar la enhorabuena a VOX, PSOE, PP o Somos Pozuelo cuando proponen cosas que a mi parecer pueden suponer un gran beneficio para los vecinos del municipio.

¿El ayuntamiento se pone en contacto contigo cuando subes las quejas de los vecinos?

Vuelvo a hacer hincapié en lo importante que es conocer y que te conozcan las personas encargadas de gestionar las cuentas del Ayuntamiento y la alcaldesa. Cuando ven que no eres un "coco" al servicio de la oposición cuyo objetivo es desprestigiar al partido que gobierna, no dudan en mantener una relación cordial con aquellos que ejercemos de concejales sin llevarnos el sueldazo que se llevan ellos. En este punto me gustaría reconocer el buen trabajo que realizan tanto David como Ignacio Santana, no dudan en ponerse en contacto conmigo para ver de qué manera pueden poner solución a las quejas de vecinos que comparto en stories semanalmente. Se podría decir que soy un grano en el culo, pero al fin y al cabo les dejo en muy buen lugar cuando gracias a mi "trabajo", ellos están al tanto de situaciones que desconocían.

¿Qué es lo que más te gusta de Pozuelo? ¿y de sus vecinos?

Lo que más me gusta de Pozuelo es la amplia oferta gastronómica y educativa de la que puede presumir, sus gentes y comerciantes, la calidad de sus urbanizaciones y zonas verdes para hacer deporte o desconectar del mundanal ruido y ese aroma a "barrio" que en muchas zonas de la villa todavía se puede respirar.

Aunque "gilipollas" hay en todos lados, se podría decir que los vecinos de de este municipio han sabido estar a la altura de las grandes desgracias que han afectado a nuestros mayores, comerciantes u hosteleros durante la pandemia o tras la caída de una las mayores nevadas de la historia. También me atrevería a decir que los pozueleros son muy abiertos, muy sociables y siempre dispuestos a echar una mano a los que más lo necesitan. Una comunidad formada por gente de todos los colores, nacionalidades y niveles socioeconómicos donde conviven sin problema alguno, desde las familias más humildes hasta los grandes empresarios, futbolistas o caras famosas del panorama nacional e internacional.

¿Cómo gestionas las críticas?

Tal y como decía el bueno de Joaquín Sabina "la vida es demasiado corta para tomársela en serio", así que siempre he tratado de tomarme con sentido del humor cualquier insulto o crítica destructiva que haya podido recibir a lo largo de estos años. Aunque en alguna ocasión he tenido que parar los pies a más de uno por los comentarios racistas o los insultos que se estaban propinando algunos usuarios de las redes que gestiono, yo siempre trato de responder a la gente que me ha querido atacar, de la manera más diplomática y respetuosa posible. Eso sí, haciendo uso del sarcasmo, la ironía y el humor ácido que me caracteriza y trato de impregnar en todas y cada una de las publicaciones que comparto. Una fórmula comunicacional que gusta mucho entre mis seguidores pero no sienta del todo bien a algunos concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento.

Das a conocer muchos establecimientos, ¿se ponen en contacto contigo o los conoces de antes?

A medida que mis redes han ido creciendo, son muchos los que se ponen en contacto conmigo para dar a conocer sus negocios de una forma DIFERENTE. Este nuevo enfoque de la publicidad es una de las claves que han llevado a Pozuelo en Marcha a convertirse en el único medio digital de referencia que además de informar sobre lo que ocurre en el municipio, rompe un poco con lo establecido a la hora de promocionar aquellos comercios, discotecas o restaurantes que puedes ser de interés para todos nuestros seguidores y/o amigos.

Como todo buen prescriptor, si la gente confía en nosotros es porque saben que no nos vendemos al mejor postor y en nuestras redes sociales sólo damos a voz a aquellos negocios que han pasado un riguroso filtro de calidad. Pero lejos de capitalizar todo el contenido con el que solemos trabajar, siempre estamos encantados de potenciar la imagen de marca o publicitar todos aquellos establecimientos históricos de nuestra ciudad, cuyos propietarios o socios, son buenos amigos que con el tiempo se han convertido en parte de la familia.

¿Cuál crees que es el secreto del buen funcionamiento de Pozuelo en Marcha?

Ser uno mismo, tener ganas de ayudar y adaptarse a los nuevos tiempos son algunas de las claves o secretos que podrían explicar el buen funcionamiento de Pozuelo en Marcha. Aunque odio las frases motivacionales de garrafón, creo que el cariño y la implicación que hemos puesto en este proyecto comercial/vecinal ha logrado ganarse el respeto de todos los pozueleros que buscan informarse y entretenerse de una manera real, cercana e informal. Noticias sin filtros ni edulcorantes pero con mucha miga, piezas gráficas o audiovisuales sencillas pero muy directas y con mucho sentido del humor. Nuestro trabajo diario y largos paseos por las calles de esta ciudad nos han llevado a convertirnos en un recomendador de cosas que hacer o sitios a los que merece la pena ir o probar en Pozuelo de Alarcón. Y con el paso del tiempo y la buena relación que mantengo con muchos concejales del gobierno y la oposición, también podemos presumir de ser un importante nexo entre los vecinos y el Ayuntamiento de esta localidad. Mantener una conversación casi diaria con todos los usuarios de nuestra comunidad nos permite estar al día de todo lo que preocupa a los pozueleros y trasladar a nuestros políticos, las denuncias, quejas o propuestas que merecen la pena hacerse escuchar.

No ser un medio de comunicación convencional liderado por una persona que te dice lo que tienes o debes publicar, nos ha permitido hablar claro, sacar nuestro más canallita y aprovechar nuestro talento y creatividad para mostrar el Pozuelo más moderno, emblemático, divertido, emprendedor, y humano que nuestros vecinos se merecen conocer.