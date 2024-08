Pozuelo se une al proyecto europeo CiRCE-JA para la mejora de la Atención Primaria

El proyecto europeo Joint Action Transfer of Best Practices in Primary Care (CiRCE-JA), en el que participa Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, avanza con paso firme.

La primera reunión de equipo de esta iniciativa se celebró el pasado 17 de julio, marcando el inicio de la implementación de una destacada práctica eslovena en 13 centros de salud madrileños, incluyendo el de Las Rozas-El Abajón y el San Juan de la Cruz de Pozuelo de Alarcón, según informó la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

Después de varios meses de preparación, más de 60 profesionales se dieron cita en Madrid bajo la coordinación de Atención Primaria para formar parte del equipo de CiRCE Joint Action.

Durante el encuentro, se entregaron oficialmente los materiales necesarios para la transferencia e implementación del proyecto, creando un espacio de colaboración entre los participantes.

Una alianza internacional para la mejora de la salud

Con una duración prevista de 36 meses, CiRCE-JA involucra a 45 instituciones de diversos países de la Unión Europea, entre ellas el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y la Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Atención Primaria (FIIBAP).

Dentro del SERMAS, el proyecto es coordinado por el Área de Salud Comunitaria de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

Primeros pasos y hoja de ruta

En esta primera reunión, los profesionales de los centros de salud participantes tuvieron la oportunidad de conocer al equipo coordinador del SERMAS, FIIBAP y del Instituto Nacional de Salud de Eslovenia, que intervino de manera virtual.

El proyecto para la implementación de buenas prácticas europeas en Atención Primaria arranca en la Comunidad de Madrid con 13 centros de salud / Comunidad de Madrid

Este encuentro inicial permitió una comprensión profunda del proyecto europeo CIRCE-JA, su esencia y la ruta a seguir para asegurar el éxito de su implementación.

Objetivos del proyecto

La misión de CiRCE-JA es promover el intercambio de ideas y sinergias entre los Estados miembros de la UE, proponiendo medidas concretas para facilitar la implementación de políticas eficientes y basadas en la evidencia, bajo la visión One Health.

Este enfoque global busca potenciar las actividades de prevención y promoción de la salud en Atención Primaria con un enfoque comunitario.

Participación de centros de salud locales

El equipo de profesionales está compuesto por miembros de los centros de salud Francia, Ramón y Cajal, San Blas, Sector III, Brújula, Mar Báltico, Daroca, Los Yébenes, Entrevías, Villa de Vallecas, Fuencarral, Las Rozas-El Abajón y San Juan de la Cruz, además de representantes de salud comunitaria de las siete zonas de la región. Estos centros han sido seleccionados por su amplia experiencia en actividades de prevención y promoción de la salud comunitaria, convirtiéndolos en candidatos ideales para implementar esta buena práctica eslovena y compararla con sus métodos habituales.

Un futuro prometedor para la salud en Pozuelo

El proyecto CiRCE-JA representa una oportunidad significativa para mejorar la promoción de la salud en nuestra región mediante la adopción de enfoques efectivos a nivel europeo.

Con la participación activa y el compromiso de los profesionales de salud de Pozuelo y otras localidades, CiRCE-JA promete marcar un antes y un después en la atención primaria. / Ferran Nadeu

La aplicación de estas buenas prácticas eslovenas fortalecerá la calidad de los servicios de prevención y promoción de la salud en todos los niveles comunitarios, fomentando una vida más saludable para la comunidad de Pozuelo y más allá.

Con la participación activa y el compromiso de los profesionales de salud de Pozuelo y otras localidades, CiRCE-JA promete marcar un antes y un después en la atención primaria, estableciendo nuevos estándares de calidad y eficiencia en la promoción de la salud.