El cierre inesperado de los centros Únicos en el Centro Comercial Zielo deja a los clientes en el limbo

La franquicia de Centros Único, ubicada en el Centro Comercial Zielo en Pozuelo de Alarcón, ha cerrado inesperadamente, dejando a numerosos clientes con bonos pagados sin consumir.

Este cierre se enmarca en una crisis financiera mayor que afecta a la cadena de depilación y medicina estética, controlada mayoritariamente por Azucena Rubio y Jorge Cabrero, y participada por la gestora Oquendo Capital.

Una Crisis Financiera que Sacude a la Cadena

Centros Único, una de las firmas de depilación más importantes de España con más de 130 centros en el país, ha solicitado el concurso de acreedores tras no poder cumplir con el plan de negocio acordado con la banca en febrero.

La compañía ha iniciado un proceso para encontrar un comprador para su unidad productiva y podría enfrentar una nueva reducción de personal, tras haber aprobado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 274 personas a principios de 2024.

El proceso de solicitud de concurso está en sus primeras etapas y ahora depende del juzgado designar un administrador concursal.

Los acreedores principales, que incluyen a entidades como Caixabank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell y Caja Rural de Navarra, deberán evaluar la situación.

Impacto en Oquendo Capital y Principales Accionistas

La crisis financiera también afecta a Oquendo Capital, que posee un 21% de la compañía y que ha tomado el control de otras empresas en dificultades en los últimos meses.

Los mayores accionistas de Centros Único son Azucena Rubio y Jorge Cabrero, que poseen el 71,8% del capital social a través de Pagardi Investments y Mosea Investments.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) tiene un 6,1% de las acciones.

La empresa ha sido incapaz de cumplir con los objetivos de su nuevo plan de negocio, elaborado en enero con la ayuda de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Este plan preveía la reducción del número de centros para mejorar la rentabilidad y una reestructuración del personal, con la meta de recuperar las ventas pre-COVID para 2027.

Efectos en Pozuelo de Alarcón

En Pozuelo de Alarcón, el cierre del centro en el Centro Comercial Zielo ha dejado a muchos clientes en una situación difícil.

Los usuarios afectados han informado que la empresa no responde a llamadas telefónicas, la aplicación de citas no funciona y no reciben respuesta a sus mensajes de WhatsApp.

Uno de los clientes afectados comentó a una de las revistas de Pozuelo: "Pagamos por adelantado varios bonos y ahora no sabemos qué va a pasar con nuestro dinero. No hay manera de contactar con ellos para obtener una explicación o una solución".

La situación ha generado indignación y frustración entre los usuarios, quienes exigen una respuesta inmediata y soluciones para los servicios pagados que no han podido utilizar.

Los clientes afectados esperan que la empresa o las autoridades competentes tomen medidas rápidas para resolver esta situación y proporcionar claridad sobre el futuro de sus inversiones en los servicios de Centros Único.