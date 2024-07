Retraso en Cercanías: un problema en la estación de metro de Príncipe Pio ha provocado demoras de diez minutos

Nueva jornada de retrasos en la red madrileña de Cercanías que están afectando a miles de viajeros que utilizan a diario este servicio público.

En esta ocasión, han sido los usuarios del metro de Madrid los que han sufrido un problema en la línea 10 de metro por una incidencia con un viajero. Esto ha provocado un gran colapso de los andenes y ha terminado afectando también a los trenes de Cercanías de las líneas C-10 y C-17.

Los vecinos Pozuelo de Alarcón han experimentado demoras de más de diez minutos antes de que se reanudara el servicio.

Desde las nueve de la mañana de este jueves 4 de julio todo parece volver a la normalidad.

Obras en Chamartín y paradas por la celebración del Orgullo

Adicionalmente, los usuarios de la línea de Cercanías C-10 que deseen llegar al aeropuerto desde Pozuelo o Aravaca deben saber que ha sido cortado el servicio hasta la Terminal 4 por obras en Chamartín.

Junto con la línea C-1, tampoco parará en las paradas de Fuente de la Mora y Valdebebas.

Las obras durarán del 6 de julio al 5 de octubre y habrá lanzaderas que cubrirán el trayecto para todos los usuarios que querían llegar al aeropuerto en Cercanías Renfe.

El trayecto alternativo es a través de la línea 8 de metro, que se conecta a través de Nuevos Ministerios, donde llegan todas las líneas de Cercanías.

Además, durante esta semana, es importante recordar que la estación de Sol cerrará todas las tardes por motivo de las celebraciones de la Semana del Orgullo. Se podrá hacer intercambio, pero no salir de la estación. Y, el sábado 6 de julio, la estación de Recoletos también estará cerrada por el paso de la manifestación.

Alternativa a Cercanías: cómo llegar a Madrid cuando los problemas se complican

La forma más rápida para llegar a Madrid centro desde Pozuelo de Alarcón es el servicio de Renfe Cercanías.

Sin embargo, cuando las incidencias afectan a la línea que une nuestro municipio con la capital, es conveniente buscar una alternativa de transporte.

El autobús 656, que sale desde Tenerías en Pozuelo de Alarcón hasta el Intercambiador de Moncloa, tiene una duración aproximada de 40 minutos. El trayecto puede ser más corto dependiendo de la parada en la que se tome.

De 6:30 horas de la mañana a las 21:43 horas de la noche, la frecuencia de paso de este autobús que une Pozuelo de Alarcón con Madrid es de 8 a 12 minutos (que puede ser incluso menor si lo comparamos con el tiempo de espera de Cercanías). Mientras que de 21:56 a 24:00 horas (fin del servicio), el intervalo de paso llega hasta los 15 minutos.

Cómo pedir un justificante por retraso a Cercanías Madrid

Más allá de los inconvenientes propios de los retrasos en la red de Cercanías, hay usuarios que pueden llegar tarde a clase o al trabajo. En estos casos, es recomendable pedir justificantes a Cercanías Madrid en los que se refleja el motivo del retraso. Como explican desde Renfe, se puede solicitar al personal de las estaciones, previa presentación de un título válido.

No obstante, no existe ningún tipo de indemnización por retrasos en trenes de Cercanías. "Los abonos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid no están incluidos en nuestra normativa de indemnizaciones".