Retraso en Cercanías: los trenes en dirección Villalba circulan con demoras de media hora

Nueva jornada de retrasos en la red madrileña de Cercanías que están afectando a miles de viajeros que utilizan a diario este servicio público.

Los trenes en dirección Villalba circulan con demoras de media hora. La incidencia también está afectando a aquellos esperando la línea C-10 y la C-7 en dirección contrarias en paradas de Pozuelo de Alarcón o Príncipe Pío.

Desde el servicio de Avisos de Cercanías Madrid no han dado ninguna explicación ni han señalado el motivo del retraso. No obstante, se espera que se subsane en la próxima hora.

Alternativa a Cercanías: cómo llegar a Madrid cuando los problemas se complican

La forma más rápida para llegar a Madrid centro desde Pozuelo de Alarcón es el servicio de Renfe Cercanías.

Sin embargo, cuando las incidencias afectan a la línea que une nuestro municipio con la capital, es conveniente buscar una alternativa de transporte.

El autobús 656, que sale desde Tenerías en Pozuelo de Alarcón hasta el Intercambiador de Moncloa, tiene una duración aproximada de 40 minutos. El trayecto puede ser más corto dependiendo de la parada en la que se tome.

De 6:30 horas de la mañana a las 21:43 horas de la noche, la frecuencia de paso de este autobús que une Pozuelo de Alarcón con Madrid es de 8 a 12 minutos (que puede ser incluso menor si lo comparamos con el tiempo de espera de Cercanías). Mientras que de 21:56 a 24:00 horas (fin del servicio), el intervalo de paso llega hasta los 15 minutos.

Cómo pedir un justificante por retraso a Cercanías Madrid

Más allá de los inconvenientes propios de los retrasos en la red de Cercanías, hay usuarios que pueden llegar tarde a clase o al trabajo. En estos casos, es recomendable pedir justificantes a Cercanías Madrid en los que se refleja el motivo del retraso. Como explican desde Renfe, se puede solicitar al personal de las estaciones, previa presentación de un título válido.

No obstante, no existe ningún tipo de indemnización por retrasos en trenes de Cercanías. "Los abonos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid no están incluidos en nuestra normativa de indemnizaciones".