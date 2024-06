Crisis interna de Vox en Pozuelo: suspensión e inhabilitación de tres concejales

El partido político Vox se encuentra en una profunda crisis interna en el municipio de Pozuelo de Alarcón tras la decisión de su Comité de Garantías de suspender e inhabilitar a tres de los cuatro concejales que conforman su grupo municipal.

Esta medida sin precedentes, adoptada por unanimidad, ha sacudido los cimientos de la formación apenas un año después de las elecciones municipales de 2023.

Afectados y acusaciones

Los concejales suspendidos son Juan Ignacio Fernández, Ángel Hernández Pando y Rocío Domínguez Perals, quienes ocupaban los puestos dos, tres y cuatro, respectivamente, en la lista electoral de Vox para Pozuelo.

Según las fuentes consultadas, el Comité de Garantías los acusa de haber cometido "graves faltas" en su representación del partido.

Ainhoa García Flórez, la número uno de la lista, que supuestamente habría promovido esta situación, se queda sola y ahora habrá que ver qué decisión toman los afectados.

Otras fuentes afirman que García Flórez habría urdido este plan para colocar a quienes ocupan los puestos cinco, seis y siete en la lista, que son afines a ella.

Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

El Comité de Garantías, encargado de resolver recursos internos y de incoar expedientes disciplinarios, ha resuelto este caso siguiendo los principios de:

"audiencia

presunción de inocencia

proporcionalidad

imparcialidad

motivación

contradicción

defensa"

Sin embargo, no se han revelado detalles sobre la naturaleza específica de las supuestas faltas cometidas por los concejales afectados.

Opciones para los tres inhabilitados

El jueves 20 de junio habrá pleno en el Ayuntamiento y los tres concejales inhabilitados podrían no presentarse, aunque el acta de concejal es ‘Ad personam’ y podrían no entregar su acta y permanecer como concejales independientes.

Vox y la concejal portavoz Ainhoa García presionan para que los tres entreguen el acta y sean sustituidos por los siguientes de la lista en Pozuelo de Alarcón: Adriana Sabugal Álvarez Cascos, Luis Suñer Fernández Cela y María Dolores Alonso.

Estas tres nuevas incorporaciones habrían sido propuestas por la actual portavoz cuando se elaboraron las listas en 2023, siendo afines a su proyecto.

La decisión del Comité de Garantías implica la suspensión de los derechos de afiliación de los tres concejales y su inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o función en el partido o en su representación.

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón / Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Esta medida deja al grupo municipal de Vox en Pozuelo con un solo concejal en activo, lo que podría tener implicaciones significativas en su capacidad para influir en las decisiones del consistorio.

Ignacio Fernández, uno de los concejales sancionados, ha declarado a los medios locales que ha estado bajo mucha presión en los últimos meses.

A pesar de la resolución en su contra, aseguró sentirse tranquilo y reafirmó su compromiso de continuar defendiendo los valores de Vox y trabajando por los vecinos de Pozuelo.

Por su parte, fuentes autorizadas han informado que la coordinación del partido en Pozuelo respalda la decisión del Comité de Garantías y está a la espera de la respuesta de los concejales sancionados.

Momento crítico para Vox en Pozuelo

Esta crisis interna en Vox Pozuelo se produce en un momento especialmente delicado, a pocos días de la celebración del Debate del Estado del Municipio, un evento clave en la agenda política local.

La formación se enfrenta ahora al reto de superar estas tensiones internas y presentar un frente unido ante los ciudadanos.

Según fuentes consultadas, el mensaje dentro del partido es que continuarán trabajando y saldrán reforzados de esta situación.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la situación advierten que esta crisis podría tener un impacto significativo en la credibilidad y la capacidad de influencia de Vox en Pozuelo de Alarcón si los concejales inhabilitados no entregan su acta, ya que Vox no podría presentar mociones al no alcanzar el mínimo de representación necesario en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.