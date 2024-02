Los mejores brazos de España se enfrentan en un torneo de pulsos en Pozuelo

Este sábado 17 de febrero tendrá lugar en Pozuelo de Alarcón el segundo Open 'Oso de Madrid' que reunirá a los mejores brazos de España y los enfrentará en un torneo de pulsos.

Lo organiza el vecino Nino Slavatore, presidente de la 'Asociación de Lucha de Brazos de Pozuelo' y Campeón de España de pulso. Este proyecto le hace especial ilusión, y confiesa que se siente "emocionado por la gente que va a venir, aunque siempre da miedo organizar un evento de este tipo. Quiero que todo salga bien, tengo esperanza de que acuda mucha gente a disfrutar del torneo".

Nino lleva desde los 15 años practicando este deporte y siempre intentando que cada vez sea más conocido en nuestro país. Porque aunque, el "armwrestling" o la lucha de brazos sí que tiene bastantes fieles en España, "no tiene el mismo reconocimiento que en otras partes de Europa, como en Italia, Ucrania, Georgia... en esos lugares los deportistas pueden vivir de la lucha de brazos".

Esta es una de las razones por las que sigue organizando torneos y campeonatos de pulsos. Y es que el ‘Oso de Madrid’ promete ser todo un espectáculo deportivo. Pozuelo es referencia nacional cuando hablamos de “armwrestling”:

“Nos conocen en toda España, en cualquier punto del país si hablas de lucha de brazos van a poner a Pozuelo como la gran referencia” afirma Nino Salvatore.

II Open Oso de Madrid: fecha y lugar

II Open Oso de Madrid / Asociación de Lucha de Brazos de Pozuelo

El torneo se celebrará en la Asociación la Ynseparable, y es entrada libre. Por eso, si te apetece ver cómo se enfrentan los mejores deportistas de España en lucha de brazos, no dudes en pasarte por allí.

Las competiciones comenzarán de 11 de la mañana hasta las 14 horas del medio día, y tras una breve pausa para comer y descansar, continuará a partir de las 16 horas hasta las 21 aproximadamente.

Participantes

Acudirán más de 100 deportistas de todas partes de España, que competirán en 30 categorías diferentes: femenino, principiante, junior sub 23, serior…

El Open Oso de Madrid se organiza como un ‘Campeón de campeones’, reuniendo a los mejores deportistas del momento y enfrentándolos entre sí.

Open Oso de Madrid / Asociación de Lucha de Brazos de Pozuelo

Algunos de los nombres más destacados son:

Ivan Portela , múltiple campeón del Mundo y Europa

, múltiple campeón del Mundo y Europa Aymen “el zurdo”, bicampeón de España y de Cataluña

“el zurdo”, bicampeón de España y de Cataluña Carlos Pelayo Merino , campeón de España en ambos brazos y segundo del mundo

, campeón de España en ambos brazos y segundo del mundo Sonia Miras , 18 veces campeona de España

, 18 veces campeona de España Agy Gorzynska, campeona del mundo

En el combate estelar de la jornada veremos a Sonia Miras vs Agy Gorzynska, un combate que “está creando mucho revuelo en el mundo del armwrestling” nos confirma Nino Salvatore.

Todo esto estará siempre supervisado y dirigido por seis árbitros, para garantizar que se cumpla el reglamento del armwrestling.

Nino Salvatore también ha querido insistir en que el Open Oso de Madrid no sería posible sin el apoyo de los comercios y los bares de la zona. La acogida por parte de los vecinos de Pozuelo es increíble, sin embargo, no reciben ningún tipo de subvención institucional. Por eso, actualmente la Asociación de Lucha de Brazos de Pozuelo no cuenta con una sede ni un lugar para poder entrenar. Cada deportista tiene que hacerlo por su cuenta, o a veces, "nos reunimos en un parque o una plaza", cuenta Salvatore.