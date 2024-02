Alquilar en Pozuelo es un lujo, pero muy escaso

Durante el año 2023, el precio medio del alquiler en Pozuelo de Alarcón subió un 21,7%, entrando así en la lista de las 10 ciudades con mayor incremento interanual, pero también se posiciona como uno de los municipios donde alquilar una vivienda sale más caro.

Así lo ha publicado Fotocasa en su informe 'La vivienda en alquiler en España en el año 2023', en el que se concluye que las comunidades autónomas de Catauña, Baleares, País Vasco y Madrid cuentan con los municipios más caros para alquilar una vivienda.

El precio del alquiler en Pozuelo es uno de los más altos de España

En términos absolutos, Pozuelo de Alarcón es uno de los diez lugares de España más caros para alquilar una vivienda, con un precio de 17,44 euros el metro cuadrado al mes en 2023.

Por su parte, Madrid Capital es la tercera ciudad más cara por quinto año consecutivo, donde el alquiler medio es de 18,99 euros/m².

Pero el primer puesto se lo lleva Barcelona capital por tercer año consecutivo, con un precio medio de 20,96 euros/m² al mes, un 80% por encima de la media nacional.

por tercer año consecutivo, con un precio medio de al mes, un nacional. Le siguen, Calvià, Mallorca (20,33 euros/m² al mes)

Donostia , San Sebastián (20,15 euros/m² al mes)

Eivissa, Ibiza (19,52 euros/m² al mes)

Madrid capital (18,99 euros/m² al mes)

L’Hospitalet de Llobregat, Cataluña (18,85 euros/m² al mes)

Laredo, Cantabria (18,39 euros/m² al mes)

Castelldefels, Barcelona (18,21 euros/m² al mes)

Sant Cugat del Vallès, Barcelona (18,03 euros/m² al mes)

Y en décima posición Pozuelo de Alarcón (17,44 euros/m² al mes)

Los diez municipios más caros para alquilar una vivienda en 2023 / Fotocasa

Según María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, las localidades con mayor tensión en el mercado de alquiler se hallan en autonomías con precios históricamente altos, donde la demanda supera ampliamente a la oferta disponible.

En Fotocasa, si consultamos la oferta de vivienda en alquiler en Pozuelo de Alarcón solo nos aparecen 63 resultados, siendo el más barato 875 euros/mes y el más caro de 15.000 euros al mes. Si lo comparamos con Madrid ciudad, el número asciende a 3.218 pisos en alquiler.

Por lo que, efectivamente, la baja oferta de vivienda en alquiler en Pozuelo es muy probable que sea una de las razones por las que el precio medio es tan elevado.

También entre los municipios donde más incrementa el alquiler

Si hablamos en términos de variación interanual (cada mes comparado con el mismo del año anterior), Pozuelo vuelve a colarse entre los municipios en los que los precios del alquiler han subido por encima del 20% con respecto al año pasado, junto a Móstoles. Así queda el ránking:

Lucena, Córdoba con una variación del 32,6% Vélez-Málaga 30,6%, Móstoles con 29,1% Burgos capital sube un 24,4% Canet d'En Berenguer, se encarece un 23,9% Pozuelo de Alarcón con 21,7% Palma de Mallorca, 20,4% Gandía 20,2% Benidorm 20%.

El precio del alquiler en Pozuelo ha incrementado un 21,7% con respecto a 2022 / Fotocasa

El alquiler sigue encareciéndose en España

El informe de Fotocasa también señala que el precio medio del alquiler en España en 2023 subió un 5,7% con respecto al año anterior. Esto significa que es la segunda subida del mercado inmobiliario después del descenso registrado en 2021, por la crisis de la COVID-19.

De hecho, de los 127 municipios estudiados en 2023, el 89% han batido récords durante 2023. Tan solo 13 de ellos no han alcanzado máximos. Es más, son cuatro los municipios que aún no han recuperado los niveles de 2007 y 2008. Hablamos de Roquetas de Mar, Manresa, Zaragoza y Ciudad Real, que aún no han superado los precios de la burbuja inmobiliaria.

¿Qué previsiones hay para la vivienda de nueva obra en 2024?

Según datos de Brainsre, la mayor parte de las solicitudes de licencias de obra se concentran Madrid, pero Pozuelo de Alarcón también se cuela entre las diez primeras. Ya se han solicitado 480 licencias en lo que va de año.

Así queda el ránking de las nuevas solicitudes de licencias de obra en España:

Madrid, con 2.346 solicitudes.

Le sigue Valdemoro con 932 licencias.

Parla ha solicitado 658.

Córdoba, es el cuarto municipio con una cifra de 579.

La quinta posición es para Valencia, con 560.

Dos Hermanas, Sevilla con 494 licencias

Pozuelo de Alarcón , 480

, Navalcarnero 455

Terrassa 428

Barcelona en último lugar con 420

Como se puede observar, la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza del mercado de obra nueva ya que aglutina cuatro de los diez primeros municipios del ranking.