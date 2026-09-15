Abierta la inscripción para la Milla Urbana Diana Martín en Móstoles con nuevo recorrido

El próximo sábado 19 de septiembre, el municipio de Móstoles celebrará la IV Milla Urbana Diana Martín, una edición que contará con nuevo recorrido por la calle Moraleja de En medio, en el PAU-4. Una oportunidad para participar en una competición deportiva que garantiza la experiencia profesional sin exigencias de nivel.

La prueba se desarrolla a lo largo de un trazado urbano de una milla (1,6 km), cronometrado con chip electrónico y supervisado por jueces de la Federación de Atletismo de Madrid, lo que ofrece una experiencia de alto nivel para competidores amateur. No importa si cargas con muchas carreras a las espaldas o es la primera vez que participas, el evento no hace distinciones.

Distintas categorías, distintos horarios

Desde las 17:50 horas, el evento deportivo comenzará con los más pequeños, los pertenecientes a la categoría Sub-8, siguiendo con Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Popular, Sub-18, Sub-20, Máster y, cerrando la tarde en torno a las 20:00 horas, con la categoría Absoluta.

Para que nadie se quede fuera, las categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14 correrán una distancia de media milla, tanto en la prueba masculina como en la femenina, mientras que a partir de Sub-16 y hasta Absoluta el reto será completar la milla entera.

Cartel de la IV Milla Urbana Diana Martín en Móstoles / Ayuntamiento de Móstoles

Premio para quienes logren llegar entre los tres primeros

Aquellos participantes que consigan conquistar un puesto entre los tres primeros que alcancen la meta final, se llevarán a casa una medalla como recuerdo de este reto deportivo.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Deportes y Sanidad, junto a la Asociación Atlética de Móstoles y la Federación de Atletismo de Madrid. La prueba se enmarca en la apuesta municipal por acercar el deporte a toda la ciudadanía, en un año en el que Móstoles luce con orgullo el título de Ciudad Europea del Deporte 2026.

Para poder participar en la Milla Urbana Diana Martín de Móstoles, es necesario inscribirse de forma online a través de la plataforma deporticket.com. También está publicado el reglamento a tener en cuenta para evitar cualquier incidencia durante el transcurso de la carrera.