Oportunidad 'única': esta es la ayuda de 12.000 euros para comprar un coche en Móstoles hasta el 31 de diciembre

La población de Móstoles podrá beneficiarse de una serie de ayudas estatales para la compra de coches eléctricos y electrificados. Una medida impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que se materializa en el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica Moves III con la financiación de 400 millones de euros.

El principal objetivo es mantener el apoyo a la compra de vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga, así como el restablecimiento de la deducción del 15% en el IRPF.

Esta ayuda prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026, ofrece considerables cantidades económicas que rondan entre el 20% y el 30% del coste total del vehículo. Sin embargo, solo se puede acceder a ellas si se cumplen los requisitos establecidos en las bases regulatorias de dicha subvención, además de ser consciente de los plazos hábiles para poder tramitarse.

Dos líneas diferentes de ayudas: para personas trabajadoras por cuenta ajena y propia

Lo primero a tener en cuenta es que se han determinado dos líneas de ayudas dependiendo de la situación profesional de cada solicitante. Una está destinada para personas físicas que no desarrollen ninguna actividad económica por cuenta propia, ósea, que no estén dados de alta como autónomos. Para las personas autónomas se han establecido otro tipo de cuantías que también serán mencionadas en esta publicación.

En primer lugar, todas aquellas personas no dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que estén pensando en adquirir un vehículo eléctrico de primera mano o con una antigüedad máxima de 12 meses, deben saber que pueden optar a una ayuda de 4.500 euros para turismos electrificados, 5.000 euros para furgonetas, 1.100 euros para motocicletas y 1.500 euros para cuadriciclos.

En segundo lugar, las personas que sí estén dadas de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tanto empresas como autónomos, las ayudas están destinadas para las modalidades de adquisición mediante leasing financiero o renting, con 7.000 euros para coches eléctricos y 12.000 euros en el caso de furgonetas.

La solicitud se puede realizar de forma presencial y telemática

Todas las personas que estén interesadas en solicitar esta ayuda deben tramitarlo antes del 31 de diciembre de 2026. El primero de los requisitos es ser mayor de edad y estar al corriente de las obligaciones de pago tributarias. También se debe ser residente legal en España.

La tramitación se puede realizar desde los puntos de ventas de vehículos (concesionarios), tanto de forma telemática como en persona, dependiendo de los distintos centros. El Ministerio de Industria ha facilitado una vía de tramitación telemática con la que también se puede gestionar la solicitud de esta subvención. Para ello, hay que incluir copias de la tarjeta ITV, de un permiso de circulación, el certificado de los datos bancarios y la factura de compra del vehículo.