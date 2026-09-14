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Móstoles se aleja de los precios de Madrid, pero una habitación ya supera los 500 euros de media

El precio medio se sitúa en 502 euros, un 38% inferior a la media de la capital, pero si se realiza una búsqueda en profundidad, la zona Este de Móstoles puede ser la solución

Habitación en alquiler por 200 euros al mes en la calle Bilbao, zona Este de Móstoles

Habitación en alquiler por 200 euros al mes en la calle Bilbao, zona Este de Móstoles / Idealista

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Joaquín de la Aleja

A las puertas del inicio de curso, los estudiantes matriculados en las diferentes universidades ubicadas en la capital buscan una habitación donde alojarse, prefiriendo eludir las zonas céntricas de la capital y decantándose cada vez más por municipios pertenecientes a la conurbación madrileña, como lo es Móstoles, donde hay mayores posibilidades de encontrar una habitación a un precio asequible. Sin embargo, esta afirmación es cada menos probable, siendo una misión casi imposible.

Si se analizan las diferentes zonas donde se ofrecen habituaciones de alquiler en Móstoles, el precio medio se sitúa en 502 euros, un 38% inferior a la media de la capital. La oferta disponible muestra precios que oscilan entre los 400 euros -en las opciones más económicas- y los 800 euros mensuales, en aquellas habitaciones con mayor tamaño o que cuentan incluso con baño propio.

La mayor parte de los anuncios se concentra en una horquilla de entre 450 y 550, especialmente en las zonas de Universidad, Centro y Norte, donde la demanda de estudiantes que inician sus estudios -o continúan- en el mes de septiembre es mucho mayor. Además, de acuerdo a los anuncios publicitados, la mayoría de las habitaciones incluyen gastos de suministros, conexión a internet e incluso servicios de limpieza. Esta última es la fórmula cada vez más utilizada en los pisos compartidos para hacer más atractiva la oferta.

Habitaciones por 300 euros en Móstoles, una misión para los más audaces

Pero no todo son precios inflados. Si se realiza una búsqueda en profundidad, se pueden encontrar casos en los que el precio se encuentre cerca de los 300 euros mensuales, aunque son contados los casos. Por ejemplo, en la zona Este de Móstoles, hay bastantes ofertas de habitaciones en alquiler a este precio, aunque no disponen de las comodidades y calidades que pueden apreciarse en otros inmuebles.

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Por lo general, en la zona Este de Móstoles, las habitaciones disponibles rondan los 300 euros o, incluso, se encuentran algunas más baratas -no por menos de 200-. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las dimensiones estos cuartos suelen ser reducidos, poco luminosos y sin apenas mobiliario. Además, los pisos donde se ubican estas habitaciones no suelen superar los 80 metros cuadrados, ni ofrecer fotografías de las zonas comunes. Por ello, es conveniente visitar los inmuebles personalmente, a fin de evitar posibles sorpresas.

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