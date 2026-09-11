TRANSPORTE
Una avería en la estación de Atocha provoca retrasos en la C-5 y complica los viajes desde Móstoles
Todavía se desconocen las causas que han provocado la avería y cuando se reestablecerá el servicio con normalidad
Joaquín de la Aleja
Una avería técnica en la infraestructura de la estación de Atocha ha vuelto a patas arriba la rutina de miles de viajeros este viernes, dejando con problemas y retrasos a las Línea C-5 de Cercanías que conecta Móstoles con la capital. La Línea C-4 también también ha registrado incidencias.
La avería se detectó a primera hora del día, pasadas las 7:00 horas y afectando a la hora punta de entrada trabajos y centros de estudios en Madrid Centro. En este sentido, la red de Cercanías Madrid se ha visto obligada a cortar los itinerarios en estas líneas, obligando a centenares de pasajeros a buscar medios de transporte alternativos con los que poder completar los trayectos hasta Atocha.
Las pantallas de los andenes avisan de "demoras, detenciones y posibles modificaciones en los trayectos habituales" de forma constante. Mientras los equipos técnicos intentan solucionar el fallo en la infraestructura, se aconseja prevenir los trayectos antes de salir de casa y consultar las alternativas de movilidad antes de acceder a los tornos.
Cortes en las vías de la C-5 entre Villaverde Alto y Embajadores
La Línea C-5 tampoco se ha librado de los cortes en las vías durante la mañana de hoy. La circulación ha quedado reducida a una sola vía entre las estaciones de Villaverde Alto y Embajadores, obligando a la compañía a pedir a los usuarios que busquen medios alternativos en paradas intermedias como Puente Alcocer, Orcasitas, 12 de Octubre y Méndez Álvaro.
Quienes viajen desde Fuenlabrada o Humanes tienen que bajarse obligatoriamente en Villaverde Alto para saltar a las líneas C-4a o C-4b si quieren pisar el centro. Hasta el momento, se desconocen las causas de la avería ni el tiempo que el tiempo que tomara a la operadora reestablecer el servicio como lo hace habitualmente.
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