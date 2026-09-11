Fiestas de Móstoles 2026: todo lo que hacer este fin de semana, con fuegos, conciertos y encierros

Móstoles se engalana con motivo de las Fiestas Patronales 2026 en honor a la Virgen de los Santos. Para ello, el Ayuntamiento del municipio ha programado una amplia oferta de eventos y actividades diseñadas para todos los públicos, donde la tradición, los conciertos y las fiestas populares darán forma a estos cinco días de celebración que abarcan desde el 11 al 15 de septiembre.

Durante el fin de semana, será cuando el programa de fiestas despliegue su máximo esplendor. En estos días, se llevará a cabo el pregón a cargo del mostoleño Carlos Alberto Cruz, preparador físico de la Selección Española de Fútbol, que este verano se proclamó campeona del mundo.

También saldrán a las calles del municipio los Gigantes y Cabezudos durante el desfile, los espectáculos con fuegos artificiales iluminarán el cielo mostoleño, además de los distintos festejos taurinos o los diferentes conciertos que amenizarán las noches de fiestas.

Los actos religiosos en honor a la patrona también formarán una parte importante de estas festividades. Las procesiones, ofrendas florares o misas cantadas completarán la propuesta de actividades.

Todos estos será algunos de los principales atractivos preparados para estas fechas tan señaladas, entre muchas otras más. Consulta toda la programación de eventos de las Fiestas Patronales 2026 para el fin de semana: horarios y localizaciones.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

APERTURA MERCADO DE ARTESANÍA 10:00h Plaza del Pradillo. C. Antonio Hernandez, Plaza de la Cultura y Av. Iker Casillas

10:00h Plaza del Pradillo. C. Antonio Hernandez, Plaza de la Cultura y Av. Iker Casillas OFRENDA FLORAL 17:30h Ermita de Ntra. Sra. de los Santos

17:30h Ermita de Ntra. Sra. de los Santos DESFILE GIGANTES Y CABEZUDOS 19:30h Salida: Calle Órganos (con la Charanga Los Estrellaos) Acompañados de la Banda Juvenil y grupo de Majorettes de Móstoles.

19:30h Salida: Calle Órganos (con la Charanga Los Estrellaos) Acompañados de la Banda Juvenil y grupo de Majorettes de Móstoles. PREGÓN Y CHUPINAZO 20:30h Plaza de España Pregón a cargo de Carlos Alberto Cruz, preparador físico de la Selección Española de Fútbol.

20:30h Plaza de España Pregón a cargo de Carlos Alberto Cruz, preparador físico de la Selección Española de Fútbol. DESCUBRIMIENTO DEL CUADRO DE PAÑUELOS 21:00h Estatua del Peñero (C/ Andrés Torrejón con Juan de Ocaña) A cargo de la Federación de Peñas de Móstoles.

21:00h Estatua del Peñero (C/ Andrés Torrejón con Juan de Ocaña) A cargo de la Federación de Peñas de Móstoles. SALVE CANTADA 21:30h Ermita Ntra. Sra. de los Santos

21:30h Ermita Ntra. Sra. de los Santos BAILE DE MAYORES ORQUESTA CONEXIÓN 22:30h Escenario Pradillo

22:30h Escenario Pradillo DESFILE A LOS FUEGOS ARTIFICIALES 22:30h Amenizado por Charanga Los Estrellaos Salida del Parque Finca Liana

22:30h Amenizado por Charanga Los Estrellaos Salida del Parque Finca Liana FUEGOS ARTIFICIALES 23:00h Explanada colegio Juan de Ocaña (frente a Polideportivo Andrés Torrejón) A cargo de Pirotecnia Igual.

23:00h Explanada colegio Juan de Ocaña (frente a Polideportivo Andrés Torrejón) A cargo de Pirotecnia Igual. ORQUESTA PANORAMA 00:00h Escenario Liana Carpas

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

MISA SOLEMNE 11:00h Ermita de Ntra. Sra. de los Santos

11:00h Ermita de Ntra. Sra. de los Santos BAJADA DE LA VIRGEN 14:00h Ermita de Ntra. Sra. de los Santos

14:00h Ermita de Ntra. Sra. de los Santos FESTIVAL INFANTIL “ENTRE COL Y COL UNA CANCIÓN” 1er pase: 18:00h | 2º pase: 19:30h Teatro de Títeres Finca Liana

1er pase: 18:00h | 2º pase: 19:30h Teatro de Títeres Finca Liana PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE LOS SANTOS Y SAN SIMÓN DE ROJAS 20:00h Ermita de Ntra. Sra. de los Santos

20:00h Ermita de Ntra. Sra. de los Santos NOCHE DE FLAMENCO-FUSIÓN 21:30 h. Escenario Liana Fuentes

21:30 h. Escenario Liana Fuentes ORQUESTA VENECIA 22:00h Escenario Liana Carpas

22:00h Escenario Liana Carpas CONCIERTO DE FRANCISCO Y TAMARA 22:30h Escenario Pradillo

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE