SUCESOS
Roba un camión de reparto en Móstoles, exige 1.000 euros de rescate y acaba volcando en una rotonda
El detenido habría aprovechado que los repartidores estaban haciendo una entrega y habían dejado las llaves puestas
Un robo, una supuesta extorsión y una persecución a gran velocidad que terminó con un camión volcado. La Policía Nacional ha detenido en Móstoles a un hombre acusado de sustraer un vehículo de reparto y exigir después 1.000 euros a sus propietarios para devolvérselo.
La fuga terminó de forma aparatosa en una rotonda del municipio, donde el sospechoso perdió el control del camión y volcó después de intentar escapar de los agentes, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Los hechos se remontan al pasado 1 de septiembre, sobre las 11.30 horas. Los trabajadores de una empresa distribuidora de bebidas estaban realizando una entrega en un establecimiento cuando se percataron de que alguien se había llevado su camión. El autor habría aprovechado que los empleados se encontraban descargando mercancía y que habían dejado las llaves puestas en el vehículo.
Uno de los repartidores decidió entonces publicar lo ocurrido en redes sociales y pedir colaboración por si alguien había visto el camión. Poco después recibió la llamada de un hombre que, según la Policía, exigió 1.000 euros en efectivo a cambio de indicarles cómo recuperar el vehículo.
Cuando las víctimas aseguraron que no disponían de esa cantidad, el sospechoso rebajó sus exigencias a 500 euros. Además, habría amenazado con tomar represalias contra sus familiares si no le entregaban el dinero.
Intentó atropellar a un policía durante la fuga
Los repartidores alertaron a la Policía Nacional y los agentes consiguieron localizar el camión mientras circulaba por una de las principales vías de Móstoles. Al intentar detenerlo, el conductor supuestamente trató de atropellar a uno de los policías y emprendió una huida a gran velocidad por varias calles del municipio.
Durante la persecución,según la versión policial, el hombre puso en grave peligro a otros conductores y a varios peatones. La fuga terminó cuando entró en una rotonda y dio varias vueltas antes de perder el control. El camión acabó volcado y el conductor quedó atrapado dentro de la cabina. Paradójicamente, fueron los propios agentes que le perseguían quienes tuvieron que sacarlo del vehículo para preservar su seguridad antes de detenerlo.
La historia todavía tenía un último giro. Durante el cacheo de seguridad, los policías encontraron entre sus pertenencias un teléfono móvil que no era suyo. El hombre fue detenido como presunto responsable de delitos de robo o hurto de uso de vehículo, atentado contra agente de la autoridad, contra la seguridad vial y extorsión.
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