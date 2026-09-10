TRANSPORTE
Móstoles ampliará su red de Metro con seis estaciones nuevas y 6,5 kilómetros más de Línea 10 antes de 2034
El proyecto se iniciará a partir de 2031 y cuenta con un presupuesto de 1.100 millones, el más ambicioso desde la construcción de MetroSur a comienzos del 2000
Joaquín de la Aleja
El Gobierno Regional ha anunciado que la red de Metro de Madrid llegará a Las Tablas (Madrid Capital) y los municipios de Móstoles y Leganés en 2034. Además, la Línea 6 de Metro mantendrá un servicio de 24 horas los fines de semana. Este y otros asuntos serán detallados por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la Asamblea este jueves.
La actuación contará con un presupuesto de 1.100 millones de euros, el proyecto más ambicioso desde la construcción de MetroSur a comienzos de los 2000. En este caso, se ampliarán las Líneas 1, 10 y 11. Los estudios comenzará el próximo y año y la transformación del suburbano madrileño no llegará hasta la legislatura que arranca en 2031.
Móstoles, Leganés y Las Tablas supondrán hasta 8 nuevas estaciones y 32 kilómetros de red
El metro llegará a Móstoles con la extensión de la Línea 10 de Metro desde Puerta del Sur, con 6,5 nuevos kilómetros y un mínimo de seis estaciones, según informan desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. El calendario prevé la elaboración de los primeros análisis entre 2027 y 2029, con el desarrollo de las obras entre 2030 y 2034, según está contemplado.
Por otra parte, el Metro conectará Leganés con la capital a través de la ampliación de la red desde La Fortuna hasta Poza del Agua, extendiendo aún más la Diagonal. En cuanto a Las Tablas, al norte de la capital, será la guinda del pastel de la Línea 1. El proyecto, con un presupuesto específico de 150 millones, plantea la construcción de un nuevo túnel de 1,5 kilómetros y hasta dos estaciones.
Otra de las actuaciones contempla la ampliación de la Línea 3 de Metro Ligero hasta Valenoso, en Boadilla del Monte, que contará con la inversión de 25 millones de euros. En total, este proyecto de gran envergadura supondrá la construcción de hasta 32 kilómetros de vía y 8 nuevas estaciones de Metro de Madrid.
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