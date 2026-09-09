Dónde ver los Fuegos Artificiales de Móstoles 2026: los mejores sitios para disfrutar del espectáculo

Ya quedan pocos días para las Fiestas Patronales de Móstoles 2026 en honor a Nuestra Señor de los Santos y San Simón de Rojas, que se celebrarán del 11 al 15 de septiembre. Son muchas las actividades y eventos programados para la ocasión, pero uno de sus mayores atractivos siempre fueron sus Fuegos Artificiales, un espectáculo de luz y color sobre el cielo mostoleño que marcará el inicio de las festividades locales.

Pero dada la distribución de las distintas localizaciones urbanas, la visualización de este evento no siempre se disfruta de igual forma en un sitio que en otro. Por esta razón, te informamos de los mejores lugares para presenciar los Fuegos Artificiales. El evento comenzará en el Parque Finca Liana (en la Av. Iker Casillas) con un paseo hacia los fuegos con charanga. Este será a partir de las 22:30 horas del viernes 11 de septiembre.

Las zonas verdes ubicadas a una zona prudencial del encendido como mejor opción

Pero el encendido de los Fuegos Artificiales no se producirá hasta las 23:00 horas, cuando la empresa Pirotecnia Igual se haga cargo de este cometido sobre la explanada del colegio Juan de Ocaña, frente al Polideportivo Andrés Torrejón.

Las inmediaciones a este centro pueden ser un buen lugar para presenciar el espectáculo pirotécnico, dada la proximidad al encendido de los fuegos, pero ubicarse en un lugar tan cercano también puede conllevar ciertos riesgos.

Muy próximo al colegio Juan de Ocaña, se encuentra el parque de Aragón, esta zona verde puede ofrecerse como una buena ubicación para presenciar los fuegos artificiales manteniendo una distancia prudencial y sin alejarse demasiado, lo que garantizará un buen visionado.

No muy lejos de la zona de encendido, en las inmediaciones del IES Manuel de Falla, también se encuentran varias zonas verdes donde poder disfrutar apaciblemente de todo el esplendor de los fuegos artificiales. El Parque de Arena, El Parque de Perros o El Parque de los Planetas pueden convertirse en un lugar privilegiado para este evento.

Un poco más alejado, pero también con buenas posibilidades, es el Parque Finca Liana. Esta zona verde de gran extensión puede ofrecer espacios abiertos con buenas vistas a los Fuegos Artificiales de las Fiestas de Móstoles. Una buena localización se puede transformar en un balcón perfecto para que toda la familia disfrute de este popular evento pirotécnico.