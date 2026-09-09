Corte de luz en Móstoles: una calle se quedará sin suministro este jueves por trabajos de mantenimiento

La compañía encargada de gestionar el suministro eléctrico en la zona de Móstoles, Iberdrola, ha comunicado que se producirán cortes de luz en el municipio, siendo solo una zona de la ciudad la que se verá afectada.

El motivo de los cortes se debe a mejoras en el servicio. Desde Iberdrola expresan que estos cortes servirán para mejorar la calidad de la red eléctrica, la cual precisa de trabajos de mantenimiento.

En concreto, los cortes del suministro se producirán el próximo jueves 10 de septiembre en la calle Ginebra, en un horario comprendido entre las 11:30 y las 13:30 horas. Desde la compañía comunican que, si los trabajos de mantenimiento se finalizan antes de lo establecido, se restablecerá el suministro eléctrico de forma inmediata y sin necesidad de ningún aviso.

Manipular las instalaciones particulares durante los cortes de luz puede provocar accidentes graves

Por esta razón, alertan a que se evite realizar cualquier labor de mantenimiento en cualquiera de las viviendas o establecimientos que se vea afectado durante esas horas, porque el servicio puede llegar a restablecerse antes de lo previsto, pudiendo así provocar accidentes graves.

Además, Iberdrola comunica que existe un servicio gratuito para conocer a través de SMS o correo electrónico cualquier tipo de corte de luz programado o incidencia venidera. Los vecinos que deseen recibir estos avisos personalizados según su dirección pueden darse de alta a través del Área de Clientes en la web de la compañía.