Exponer gratis en Móstoles: las mejores salas municipales y cómo presentar tu proyecto

La creación de una obra artística culmina cuando esta se presenta al público. Es entonces cuando adquiere una de sus principales funciones: la expresiva, al establecer un diálogo entre el artista, su obra y el espectador. Sin embargo, para que esta interacción sea posible, es necesario contar con un espacio adecuado donde exponerla. Una tarea que cada vez resulta más difícil para muchos artistas debido a la alta demanda de las salas de exposición, los costes de alquiler y otras barreras de acceso.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Móstoles ha facilitado una vía para que los artistas que estén interesados en presentar sus proyectos artísticos, puedan hacerlo sin ningún tipo de impedimentos y de forma gratuita. Esta medida impulsada a través de la Concejalía de Educación y Cultura, ha iniciado el proceso de presentación y posterior selección de proyectos artísticos que podrán exponerse en los centros socioculturales del municipio durante el próximo año 2027.

A esta convocatoria podrán concurrir todos los artistas mayores de edad que lo deseen, individual o colectivamente, en cualquier modalidad de Artes Plásticas y Visuales tales como pintura, dibujo, obra gráfica, escultura, fotografía o instalaciones, entre otras. Tampoco es necesario estar empadronado en Móstoles, cualquier persona interesada en organizar una exposición podrá solicitarlo.

Hasta 6 espacios expositivos donde presentar los proyectos

Además, podrá contar con diversos espacios municipales donde poder ofrecer la muestra, entra los que se encuentran el Centro Sociocultural El Soto, el CSC Joan Miró, el CSC Norte-Universidad, el CSC Caleidoscopio, el Centro Cultural Villa de Móstoles y el Museo de la Ciudad.

Para poder iniciar los trámites, lo primero a tener en cuenta es el plazo de inscripción, abierto hasta el próximo 7 de noviembre. Se tendrá que enviar la documentación requerida junto a la ficha de inscripción cumplimentada y firmada, disponible en el portal web del Consistorio mostoleño. Tampoco podrán solicitar los espacios quienes ya lo hayan hecho en algún momento durante los últimos tres años. Es muy importante consultar todas las bases de la convocatoria, así como todos los requisitos necesarios para poder presentar el proyecto.

Para la valoración de los proyectos presentados se tendrá en cuenta tanto la experiencia y formación recogida en el currículum vitae como la propuesta expositiva presentada, así como la calidad, originalidad e interés que suscite la misma para el proyecto cultural de la ciudad de Móstoles.