Móstoles se ilumina de rojo por el Día Mundial de la concienciación sobre la Distrofia Muscular de Duchenne

El Ayuntamiento de Móstoles ilumina de rojo su fachada con motivo del Día Mundial de la Distrofia Muscular de Duchenne en solidaridad con esta enfermedad degenerativa grave. Una iniciativa que busca la concienciación, así como visibilizar y apoyar a quienes la padecen y a sus familias.

En colaboración con la Asociación Duchenne Parent Proyect, organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación de la distrofia muscular de Duchenne & Becker, que presta, además, atención a las familias de niños afectados por esta enfermedad, el Consistorio mostoleño contribuye con esta acción a dar protagonismo tanto a esta entidad como a una enfermedad que afecta a 1 de cada 5.000 niños en el mundo.

La distrofia muscular de Duchenne & Becker (DMD&B) se caracteriza por provocar una debilidad muscular rápida, que afecta principalmente a niños varones. Esta enfermedad está provocada por una mutación en el gen que codifica la distrofina, por lo que las células musculares se dañan fácilmente y causa una degeneración muscular, pérdida de la marcha en la adolescencia y problemas cardíacos y respiratorios. Aunque no tiene cura, el tratamiento multidisciplinar con corticoides mejora la calidad de vida de los pacientes.

Cada año, se detectan 20.000 nuevos diagnósticos de esta enfermedad. La Distrofia Muscular de Becker (DMB) es menos grave que la de Duchenne y se produce cuando la distrofina se fabrica, pero no en la forma ni cantidad normal. En este caso, la evolución de la enfermedad es mucho más lenta y menos común. Sucede en aproximadamente 3 a 6 de cada 100.000 nacimientos.

Dificultades para correr, saltar o subir escaleras, el diagnóstico temprano es fundamental

Los primeros síntomas de la Distrofia Muscular de Duchenne suelen aparecer durante la primera infancia y pueden manifestarse como dificultades para correr, saltar o subir escaleras, caídas frecuentes, menor resistencia física o problemas para levantarse del suelo. También puede observarse un retraso en la adquisición de algunas habilidades motoras y una progresiva pérdida de fuerza muscular. Aunque estos signos pueden confundirse inicialmente con dificultades propias del desarrollo, su aparición y evolución requieren una valoración médica que permita realizar un diagnóstico temprano y comenzar cuanto antes las medidas de atención y tratamiento adecuadas.

Actualmente no existe una medida que permita prevenir la aparición de la Distrofia Muscular de Duchenne, ya que se trata de una enfermedad genética. Sin embargo, la detección y el diagnóstico temprano son fundamentales para iniciar cuanto antes el seguimiento y las intervenciones necesarias. La atención especializada, la fisioterapia, el control de la función cardíaca y respiratoria y el tratamiento médico adecuado pueden contribuir a mantener la calidad de vida y retrasar algunas de las complicaciones asociadas a la enfermedad.