Los colegios de Móstoles se beneficiarán del plan de Madrid para combatir el calor: 1.240 millones de inversión

La Comunidad de Madrid invertirá 1.240 millones de euros en la mejora de la climatización, la eficiencia energética y la accesibilidad de cerca de 1.400 centros educativos públicos de toda la región, un ambicioso plan con el que el Gobierno autonómico pretende adaptar las instalaciones a unos episodios de calor cada vez más tempranos e intensos y que, según sus cálculos, beneficiará a más de un millón de alumnos. Una medida que también ventajosa a los estudiantes mostoleños.

Así lo ha anunciado este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al CEIPSO Andrea Casamayor de Paracuellos del Jarama, coincidiendo con el comienzo del curso escolar 2026/2027, donde ha calificado el programa como una "inversión histórica" y ha defendido la necesidad de llevar a cabo las actuaciones ante unos veranos que, según ha señalado, comienzan antes mientras las temperaturas elevadas se prolongan durante más tiempo.

La noticia llega después de un final del curso pasado marcado por las críticas de asociaciones de familias, sindicatos y partidos de la oposición, que reclamaron más medidas frente al calor después de que numerosos centros registraran temperaturas superiores a los 27 grados durante el mes de junio y se denunciaran situaciones en las que los termómetros alcanzaron valores mucho más elevados.

Una respuesta que se articulará a través de las consejerías de Educación, Ciencia y Universidades, y de Presidencia, Justicia y Administración Local, que asumirán diferentes partes del programa para abarcar tanto los centros de titularidad autonómica como aquellos cuyo mantenimiento dependerá después de los ayuntamientos.

Envolvente térmica, placas solares, agua caliente y calefacción entre las mejoras

Las actuaciones previstas incluirán mejoras de la envolvente térmica de los edificios, instalación de placas fotovoltaicas, sistemas solares para la producción de agua caliente, renovación de instalaciones de calefacción y sustitución de luminarias por modelos de mayor rendimiento energético, con el objetivo de conseguir centros más eficientes y capaces de soportar mejor los episodios de temperaturas extremas.

La accesibilidad será otro de los ejes principales del programa, que contempla la instalación de ascensores y la eliminación progresiva de barreras arquitectónicas en aquellos edificios que todavía presentan dificultades para alumnos, profesores o familias con problemas de movilidad.

Con este despliegue, el Ejecutivo autonómico pretende afrontar de manera simultánea tres de los principales problemas que afectan a numerosos edificios educativos madrileños, desde la dificultad para mantener temperaturas adecuadas durante los meses más cálidos hasta la necesidad de reducir el consumo energético y eliminar barreras arquitectónicas que todavía condicionan el día a día de parte de la comunidad educativa.