Detenido un policía nacional en Móstoles por presuntamente prestar su pistola a un conocido: le pillaron in fraganti

Un agente de la Policía Nacional fue detenido a finales de julio en la localidad madrileña de Móstoles después de que su pistola reglamentaria acabara, por causas que todavía se investigan, en manos de un conocido al que los agentes interceptaron de madrugada en una gasolinera.

Como ha podido confirmar este periódico, el chico al que se la encontraron, que es un conocido por la Policía por sus "numerosos antecedentes" es de origen español y tiene 38 años.

Fue una patrulla de la Policía Nacional que estaba realizando tareas de vigilancia, hasta que llegaron a la gasolinera y sospecharon de un posible atraco. A partir de aquí se procedió a la identificación del sujeto, que era ya un conocido habitual. Cuando los agentes se acercaron al vehículo en el que se encontraba junto con otra persona, escucharon un ruido metálico: habían arrojado una pistola, que, posteriormente, comprobaron que era de un agente.

¿Dónde y cómo consiguió la pistola?

Fue detenido y trasladado a la comisaría de la Policía Nacional de Móstoles, y no quiso explicar cómo el arma había llegado a sus manos. En esa misma madrugada, el agente acudió a la comisaría solicitando su pistola y alegando que la había perdido, pero sus compañeros le negaron la devolución y fue detenido por su presunta implicación en los hechos.

La investigación no pudo demostrar que el hombre pretendía atracar la gasolinera y únicamente fue acusado de un presunto delito de tenencia ilícita de armas. Por otro lado, al agente se le atribuyó un presunto delito tenencia ilícita de armas en calidad de cooperador necesario, considerando las investigaciones que le había cedido su arma de trabajo a un conocido.

Como puede confirmar este diario, "las investigaciones siguen en curso y, en caso de ser culpable, se le abriría un expediente".